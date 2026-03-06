Serious Request leverde Den Bosch 200.000 extra bezoekers op
Den Bosch trok tijdens Serious Request van NPO 3FM maar liefst een half miljoen euro uit voor de organisatie van het evenement. Een flink bedrag, maar volgens de gemeente was het het meer dan waard: de stad stond een week lang in beweging, er werden honderden acties georganiseerd en de maatschappelijke meerwaarde voor inwoners en kinderen met een spierziekte was groot.
Deze grote geldsom kwam niet onverwacht. De gemeente laat weten dat ze binnen het budget is gebleven en dat het geld goed besteed is. Bijvoorbeeld aan veiligheid, leefbaarheid, extra communicatie en activiteiten zoals Den Bosch Danst.
“Wat er door 3FM Serious Request en Spieren voor Spieren tot stand kwam ging al ons voorstellingsvermogen te boven. De saamhorigheid was in alles voelbaar. Door de handen in een te slaan met inwoners, bezoekers, ondernemers en horeca, marktlieden, culturele en maatschappelijke organisaties én onze partners. We zijn trots op hoe we alles met elkaar waar maakten en kunnen iedereen nooit genoeg bedanken hiervoor", aldus wethouder Roy Geers.
Dansend naar de actieweek
Nog vóórdat de eerste radio-uitzending vanuit het Glazen Huis begon, was de stad al in beweging. Met het programma Den Bosch Danst werden in wijken en dorpen dansactiviteiten georganiseerd. Die zorgden volgens de gemeente voor nieuwe ontmoetingen en enthousiasme richting de actieweek.
Tijdens de actieweek zelf kwam alles samen op het Kerkplein, waar veel Bosschenaren meededen aan dansactiviteiten en optredens.
Veel bezoekers in de binnenstad
Het Glazen Huis op de Markt trok de hele week veel publiek, vooral tijdens de liveoptredens in de avond. Volgens de gemeente kwamen er ongeveer 200.000 extra bezoekers naar de stad vergeleken met dezelfde periode in 2024.
Tijdens de drukste momenten stonden de pleinen vaak vol met bezoekers die kwamen kijken, foto’s maakten of spontaan meededen aan de activiteiten. Om het evenement goed te laten verlopen, werden een aantal pleinen tijdelijk afgesloten.
De drukte bleef niet onopgemerkt bij ondernemers: terrassen zaten vol en bij veel winkels kwamen opvallend meer klanten langs.
Ook online ging het hard. De socialmediakanalen bereikten ruim 920.000 mensen en landelijke en regionale media zorgden voor een geschat bereik van 167 miljoen weergaven.
Veel impact op de omgeving
Zo’n groot evenement heeft flink wat impact op de stad. Volgens de gemeente verliep de samenwerking met organisatoren en hulpdiensten goed. Handhaving en politie waren zichtbaar aanwezig. Ook laten ze weten dat er maar weinig meldingen waren over geluid of overlast en de meldingen zouden zijn gedaan zijn opgepakt.
Den Bosch kijkt ondanks de flinke kosten en de grote verantwoordelijkheden terug op een week waarin iedereen echt samenkwam. Niet alleen voor een goed doel, maar ook om samen iets te organiseren en te beleven.