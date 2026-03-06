Serious Request leverde Den Bosch 200.000 extra bezoekers op

Den Bosch trok tijdens Serious Request van NPO 3FM maar liefst een half miljoen euro uit voor de organisatie van het evenement. Een flink bedrag, maar volgens de gemeente was het het meer dan waard: de stad stond een week lang in beweging, er werden honderden acties georganiseerd en de maatschappelijke meerwaarde voor inwoners en kinderen met een spierziekte was groot.

Deze grote geldsom kwam niet onverwacht. De gemeente laat weten dat ze binnen het budget is gebleven en dat het geld goed besteed is. Bijvoorbeeld aan veiligheid, leefbaarheid, extra communicatie en activiteiten zoals Den Bosch Danst.

“Wat er door 3FM Serious Request en Spieren voor Spieren tot stand kwam ging al ons voorstellingsvermogen te boven. De saamhorigheid was in alles voelbaar. Door de handen in een te slaan met inwoners, bezoekers, ondernemers en horeca, marktlieden, culturele en maatschappelijke organisaties én onze partners. We zijn trots op hoe we alles met elkaar waar maakten en kunnen iedereen nooit genoeg bedanken hiervoor", aldus wethouder Roy Geers.

Dansend naar de actieweek

Nog vóórdat de eerste radio-uitzending vanuit het Glazen Huis begon, was de stad al in beweging. Met het programma Den Bosch Danst werden in wijken en dorpen dansactiviteiten georganiseerd. Die zorgden volgens de gemeente voor nieuwe ontmoetingen en enthousiasme richting de actieweek.