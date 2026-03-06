Van de Donk weer beschikbaar voor WK-kwalificatieduel met Ierland

Daniëlle van de Donk is weer beschikbaar om in actie te komen voor het Nederlands elftal. De 34-jarige voetbalster uit Valkenswaard kampte afgelopen week met wat klachten en was niet inzetbaar om dinsdagavond mee te spelen in de wedstrijd tegen Polen (2-2).

Van de Donk herstelde de afgelopen dagen en is nu weer fit voor haar rentree. Ze zou zaterdag tijdens de tweede WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland haar 172e interland kunnen spelen.

Bondscoach Arjan Veurink wilde vrijdag niet loslaten of Van de Donk de hele wedstrijd speelt. "Ze is fit, ze kan spelen", zei Veurink in Zeist. "Misschien is negentig minuten nog te veel. We gaan het zien."

Knieblessure

De Brabantse Oranjeleeuwin trainde twee weken geleden, na ruim zeven maanden, voor het eerst weer mee met Oranje sinds het EK voetbal in Zwitserland in 2025. Vanwege een knieblessure stond Van de Donk lang buitenspel.

Voorbereiding op WK

De Oranjeleeuwinnen bereiden zich momenteel voor op het WK-voetbal dat in 2027 plaatsvindt in Brazilië. Van de Donk en Oranje strandden op het vorige EK in de groepsfase.