Werktrein ontspoort bij Vught, geen treinverkeer tot maandagochtend

Tussen Den Bosch en Tilburg rijden tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag geen treinen. Oorzaak is een werktrein die vrijdagnacht rond halfvier bij Vught ontspoorde.

De ontsporing staat volgens ProRail los van de werkzaamheden die in Vught plaatsvinden voor de aanleg van een verdiept spoor . In Vught verdwijnen de komende tijd vijf gevaarlijke spoorwegovergangen. Het markante 150-jaar oude stationsgebouw, een rijksmonument, moet vanwege de aanleg van het verdiepte spoor worden verplaatst.

Eerder was de verwachting dat er zondagochtend weer treinen zouden kunnen rijden op dit traject, maar die prognose is zaterdagochtend bijgesteld. Volgens een woordvoerder van ProRail is de gestrande werktrein moeilijk te verplaatsen en is veel schade ontstaan aan het spoor. Bij de ontsporing raakte overigens niemand gewond.

Volgens ProRail is de impact op reizigers groot, omdat op het traject tussen Den Bosch en Boxtel ook al geen treinen rijden. Op dat traject wordt dit weekend namelijk aan het spoor gewerkt. Dat was al gepland. Die reizigers hadden met de trein kunnen omreizen via Den Bosch en Tilburg, maar dat kan nu niet door de ontspoorde werktrein. De NS heeft wel snelbussen ingezet tussen beide steden. Ook tussen Den Bosch en Boxtel rijden bussen.