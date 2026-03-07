Overval bij bedrijf in Breda, één slachtoffer raakt gewond

Een bedrijf aan de Graaf Engelbertlaan in Breda is vrijdagavond overvallen. Twee slachtoffers werden daarbij bedreigd en beroofd. Een van hen raakte gewond.

De politie kreeg rond tien uur een melding van een chauffeur die was beroofd . Dat gebeurde op het terrein van het bedrijf. Hij werd bedreigd en bestolen, en raakte daarbij gewond. Later moest hij worden nagekeken in een ambulance.

Nadat agenten met hem hadden gepraat, besloten ze ook in het bedrijfspand nog een kijkje te nemen. Daar zagen ze nog een slachtoffer. Deze persoon was overvallen en bedreigd door meerdere verdachten.

Politie zoekt daders

Voor zover bekend raakte dit slachtoffer niet gewond. Wel hebben de daders een buit gemaakt. Wat er precies is meegenomen, is niet bekend.

De politie is nog naar de verdachten op zoek. Ze droegen donkere kleding en vluchtten met een witte bus. De recherche doet vandaag onderzoek in de buurt. De politie zoekt nog getuigen of camerabeelden.