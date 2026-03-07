Eerste asperges van de koude grond gestoken: 'Gewoon lekker met ham en ei'

De eerste asperges van de koude grond zijn zaterdagmorgen gestoken door familie De Wit uit Mariaheide. Dat maakt het Brabants Asperge Genootschap bekend. Marc en Sandra de Wit zijn hiermee uitgeroepen tot winnaar. "Het mooie weer van de afgelopen dagen is de belangrijkste factor geweest", vertelt Sandra.

Het is een meedogenloze selectie: alleen als er minimaal 10 kilo aan asperges is gestoken op een aaneengesloten bed maakt de lentegroente kans om uitgeroepen te worden tot 'eerste asperges van het jaar'. Bovendien mogen de asperges niet in een kas geteeld worden en mag er geen kunstmatige warmte worden gebruikt. Een flinke hoop asperges die op eigen kracht uit de grond omhoog komen: precies dié kwam Marc de Wit tegen op zijn veld.

Officiële controle

"Het is leuk dat we de eerste hebben", zegt Sandra. "Het voelt zeker goed. Mijn man kwam ze toevallig tegen toen hij het een en ander aan het meten was op ons veld in Loosbroek." Onder de folie trof hij de ene na de andere aspergekop aan. "Toen is hij gaan controleren of we aanspraak konden maken op de winst."

De volgende ochtend kwam Brabants Asperge Genootschap langs voor een officiële telling. "Mijn man ging samen met de commissie nog het veld op voor de controle. Het bleek dus dat we de eerste asperges van het jaar hebben."

Voor de aspergeliefhebber is met deze bekendmaking het seizoen aspergeseizoen officieel begonnen. Vorig jaar werden eerste asperges op 16 maart in Liessel gestoken.

En hoe verschijnen deze eerste asperges bij de familie De Wit tijdens het avondeten? "Net als veel telers zijn wij erg traditioneel: gewoon met ham en ei. Misschien maken we dit keer wel een pasta met gerookte zalm en asperge, ook erg lekker."