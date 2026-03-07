Pepi de grote man bij PSV, die vaste kracht mogelijk lang moet missen

In een matige wedstrijd is het PSV toch gelukt om met 2-1 te winnen van AZ. In het Philips Stadion kwamen de Eindhovenaren met 0-1 achter, maar hielp AZ-keeper Owuso-Oduro PSV terug in het zadel. Ricardo Pepi was uiteindelijk de grote man met een goal vlak voor tijd. Sergiño Dest moest het veld in de tweede helft noodgedwongen verlaten met een hamstringblessure.

PSV was slordig en AZ bleef aandringen. In de twintigste minuut dolde Mees de Wit PSV’er Dennis Man. Hij zette Ro-Angelo Daal vrij voor Matej Kovár, maar Ivan Perisic kon met een sliding de bal net op tijd blokken.

PSV begon met wat kansen en na een kwartier kreeg AZ een eerste kans. Een verre inworp kwam de zestien in en werd verlengd, waarna PSV’ers Paul Wanner en Ismael Saibari uitgleden. De bal viel voor AZ-speler Billy van Duijl en hij schoot snoeihard binnen, waardoor de koploper van de Eredivisie voor de vijfde keer in de laatste zes wedstrijden op een achterstand kwam.

Ondanks dat het spel van de Eindhovenaren in de eerste helft belabberd was, kwam het vlak voor rust toch nog op gelijke hoogte. Een corner werd door Kiliann Sildillia slap ingekopt. Echter stond doelman Rome-Jayden Owuso-Oduro ongelooflijk te grabbelen. Hij liet de bal door zijn handen glippen, waarna hij de bal net voor de lijn tegen teamgenoot Troy Parrott sloeg en de bal alsnog over de lijn ging.

Einde seizoen Dest?

In de tweede helft ging het mis bij Dest. De back speelde een foute bal in tijdens de opbouw, waarna hij zijn fout wilde herstellen. Tijdens de achtervolging greep hij direct naar zijn hamstring, waarna hij met veel pijn onder begeleiding het veld verliet. Anass Salah-Eddine was hersteld van zijn blessure en kwam erin als vervanger. Het is de vraag of we Dest dit seizoen nog terug zien op het veld.

Tien minuten voor tijd kreeg Pepi nog een grote kans op de winnende, maar kon Owuso-Oduro nog wel keren. Kort daarvoor kreeg de spits nog een gele kaart na een ruzie met Wouter Goes.

Toch nog Pepi

De wil om te winnen te ontbreken aan de kant van PSV. Kovar moest nog eens redden op een schot van Parrott. Toch kwam er vlak voor tijd nog een grote kans voor PSV. Perisic kwam door over de linkerkant en kopte de bal terug op Pepi. De spits liet dit seizoen al vaker zien weinig kansen nodig te hebben en besliste de wedstrijd vijf minuten voor tijd (2-1).

Het kampioenschap voor PSV lijkt een zekerheidje. Dat was ook te merken in het stadion, daar werd na het laatste fluitsignaal al een voorschot op titel nummer 27. Wanneer PSV precies kampioen kan worden, is afhankelijk van het resultaat van concurrent Feyenoord. Zij gaan morgen op bezoek bij NAC Breda.