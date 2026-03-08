Bosz is klaar met AZ-verdediger Goes: 'Wisten ze in mijn tijd wel raad mee'

Peter Bosz heeft zich zaterdagavond na de gewonnen wedstrijd tegen AZ (2-1) kritisch uitgelaten over AZ-verdediger Wouter Goes. De coach van PSV is niet blij met het gedrag van de 21-jarige. "Ik weet niet of hij in mijn tijd zo lang op het veld had gestaan", zei hij.

Toch heeft de coach ook een paar kritiekpunten. "AZ speelde 5-4-1 op de counter. Soms liepen we in de eerste helft niet mee in de omschakeling . Vroeger dacht ik dan wel eens: het zal wel trainer, maar nu kan ik dat in de rust met beelden laten zien."

De 62-jarige trainer was zelfs tevreden over de start van PSV. "De eerste tien minuten hadden we ze onder druk en kregen we elke tweede bal terug. Daarna glijden er twee spelers uit en krijgen we meteen een goal tegen."

PSV kwam in de thuiswedstrijd tegen AZ voor de vijfde keer in zes wedstrijden op achterstand, maar Bosz ziet daar geen patroon in. "Nu gleden er twee spelers uit, tegen NEC was het iets anders. Het is niet zo dat we slecht aan de wedstrijd beginnen."

Wouter Goes

Een andere ergernis van Bosz vormde AZ-speler Wouter Goes. PSV-spits Ricardo Pepi kreeg het in de tweede helft aan de stok met de verdediger en kreeg geel toen hij hem wegduwde. "Was het bij Wouter Goes? Dan is het goed. Die jongen is er af en toe wel bij betrokken, of niet?"

“Ik maakte me wel zorgen in de eerste helft toen hij langs de lijn lag, maar dat viel uiteindelijk toch mee", zei Bosz cynisch. Scheidsrechter Sander van Eijk floot op dat moment af voor een blessure aan het hoofd. Bosz hierover:“Je ziet dat er soms ook misbruik van gemaakt wordt. Het is moeilijk om te zien of het echt is of niet. Ik snap wel dat de scheidsrechter toch fluit."

Tot slot gaf Bosz de verdediger nog een uitbrander: “Tegenwoordig staan overal camera's op. Ik weet niet of hij in mijn tijd nog op het veld had gestaan. Daar hadden ze wel raad mee geweten."

Ricardo Pepi reageerde professioneel op de aanvaring met de AZ-verdediger. "Het hoort bij de wedstrijd. Frustratie en emotie horen bij het spel. Een normale gele kaart als je het mij vraagt." De matchwinner is vooral blij weer helemaal terug te zijn na zijn armbreuk: "Ik heb zin in de dingen die gaan komen: de komende wedstrijden en een mooie zomer."

Blessure Dest

Over de blessure van Sergiño Dest kon Bosz nog niet zoveel zeggen. De verdediger greep in de tweede helft naar zijn hamstring en moest onder begeleiding van het veld. "Dat is vaak geen goed nieuws. Als je nu direct een scan zou maken, dan zie je een heleboel vocht. Dat heeft een paar dagen nodig voordat we weten hoe ernstig het is."