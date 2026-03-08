Zeer grote brand in shoarmatent Vught, huizen in de buurt ontruimd

In een shoarmatent aan de Vliertstraat in het centrum van Vught is zaterdagnacht rond half vier brand uitgebroken. De brandweer had het over een zeer grote brand waarbij veel rook is vrijgekomen. Enkele huizen in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De bewoners die hun huis uit moesten, werden in de buurt opgevangen. Net na vijf uur werd het sein brand meester gegeven. Op dat moment was het vuur in shoarmatent Ava-Karas nog niet helemaal uit, maar de brandweer gaf aan dat de brand onder controle was en dat het vuur zich niet meer verder kon uitbreiden.

De brandweer was rond vijf uur nog bezig met het koelen van enkele hotspots. Ook werd bekeken of de bewoners die hun huis uit moesten weer terug konden.

Rond half zeven meldde de brandweer dat het vuur uit was. Ze was nog bezig met nacontroles. De meeste geëvacueerde bewoners konden op dat moment terug naar hun huizen, voor de laatste bewoners werd op dat moment volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio nog gekeken of ook zij veilig konden terugkeren. Daar leek het volgens haar wel op.

Vanwege de mist bleef de rook, het ging om dikke zwarte rook lang hangen. Omwonenden die hier last van hadden, kregen het advies ramen en deuren te sluiten en de automatische ventilatie uit te zetten. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.