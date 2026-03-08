Advertentie
Automobilist zwaargewond bij ongeluk in Oirschot, auto botst tegen boom
Vandaag om 11:22 • Aangepast vandaag om 13:16
Een automobilist is zondagochtend op de Eindhovensedijk in Oirschot zwaargewond geraakt bij een ongeluk. De man botste met zijn auto tegen een boom. De auto is door de botsing grotendeels opengereten. Van de wagen bleef niet veel over.
Het ongeluk gebeurde op een lange rechte weg. Mogelijk speelde vermoeidheid een rol.
Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.
Zaterdagavond gebeurde een soortgelijk ongeluk in Nijnsel. Ook daar raakte een automobilist gewond nadat hij met zijn auto tegen een boom botste.
