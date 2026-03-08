Vijf gewonden na brand in huis met rieten dak in Berlicum

Bij een huis met een rieten dak aan de Hasseltsedijk in Berlicum is brand uitgebroken. Vijf mensen zijn daarbij gewond geraakt.

Het vuur woedt in het dak aan de voorkant van het gebouw. "Er zou nieuw riet op het dak komen en waarschijnlijk heeft er tijdens de werkzaamheden iets vlam gevat", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar de exacte oorzaak is nog niet duidelijk."

Vijf mensen zijn gewond geraakt. Vier mensen hebben rook ingeademd, één persoon heeft brandwonden in het gezicht opgelopen. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen werden in een ambulance bij het huis nagekeken.

Speciaal team voor riet

De brandweer heeft opgeschaald naar een grote brand. Er is een brandweerteam dat gespecialiseerd is in het blussen van riet aanwezig. Vanaf de buitenkant zijn er geen vlammen meer te zien, maar er woedt wel nog brand, zegt de politiewoordvoerder.

"De brandweer probeert nu de rest van het dak te redden. Het is nog mogelijk dat het vuur overslaat naar de andere kant van het dak."

Er komt rook vrij bij de brand, die over nabijgelegen weilanden trekt. De straat is voorlopig afgesloten.