Geblesseerde PSV-verdediger weet zeker dat hij dit seizoen nog terugkomt

Het lijkt erop dat het seizoen van Sergiño Dest bij PSV erop zit. Wel heeft de verdediger hoop op deelname aan het WK voetbal in juni, zo laat hij via Instagram weten. De Amerikaanse international liep zaterdag tijdens de competitiewedstrijd tegen AZ een ogenschijnlijke hamstringblessure op.

Dest moest het veld in de tweede helft van de gewonnen wedstrijd tegen AZ noodgedwongen verlaten. De back speelde een foute bal in tijdens de opbouw, waarna hij zijn fout wilde herstellen. In de achtervolging greep hij direct naar zijn hamstring, waarna hij met veel pijn onder begeleiding het veld verliet.

"Ik kan even niet doen wat ik het liefste doe", schrijft Dest vandaag op Instagram. "Maar één ding is zeker, dit is niet het einde van het seizoen voor mij. Ik ga er alles aan doen om te zorgen dat ik zo snel mogelijk terug ben, met de juiste timing."

De eerste wedstrijd op het WK van de Verenigde Staten is het duel met Paraguay op 12 juni, waarna het gastland in de groepsfase nog speelt tegen Australië en een winnaar van een play-offduel.