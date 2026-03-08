Voetbalteam verliest met 1-22 en toch is het feest: 'Gaat om gezelligheid'

Het is de mannen van het vriendenteam van Avanti '31 7 in Schijndel zondag weer niet gelukt. Ook na de wedstrijd tegen OJC Rosmalen 5 staan ze nog stijf onderaan in de competitie van de zesde klasse. Met een doelsaldo van 231 doelpunten tegen. Het feest na afloop van de wedstrijd is er niet minder om. 'Leven de lol', zingen ze met z’n allen in de kleedkamer.

Vlak voor het laatste fluitsignaal van de wedstrijd klinkt er gejuich alsof ze de Champions League hebben gewonnen. Wie de stand heeft bijgehouden, weet wel beter. De mannen van Avanti ’31 7 scoren in de laatste minuut hun eerste en enige doelpunt. Kort daarvoor keken ze nog tegen een 0-22 achterstand aan. “Het was een bijzondere wedstrijd”, zegt de scheidsrechter, als hij de streepjes in zijn opschrijfboekje nog eens natelt. In de lange reeks van dramatische nederlagen was dit er weer een: de wedstrijd van het vriendenteam van Avanti ’31 7 tegen OJC 5 uit Rosmalen eindigt in 1-22.

"Onze kracht zit vooral in de derde helft."

Stan zit in het vriendenteam. “We voetballen een beetje voor de gezelligheid. Het idee ontstond met twee anderen, op een terras in Schijndel. En deze uitslagen zijn de uitkomst daarvan We hebben wel eens met 35-1 verloren", lacht hij. "We willen natuurlijk wel winnen. We hopen dat er nieuwe spelers bij ons team willen komen, die wél kunnen voetballen.”

Aan de warming-up en de peptalk in de kleedkamer voor de wedstrijd ligt het niet. De sfeer onder de jongens is gezellig en er worden over en weer grappen gemaakt. “Onze kracht zit vooral in de derde helft. Ik heb zelf ook helemaal geen voetbalervaring”, zegt Stan. “Er zijn er maar drie of vier spelers die eerder in een voetbalteam gespeeld hebben.”

"In het begin dachten we dat we misschien ooit wel een wedstrijd zouden kunnen winnen, maar dat is nog niet gelukt."

De aanvoerder van het team is Morris. Hij is ook topscorer en coach. “Ik vind het leuk, al weet ik ook wel dat we deze competitie niet van de laatste plek af zullen komen. In het begin dachten we dat we misschien ooit wel een wedstrijd zouden kunnen winnen, maar dat is nog niet gelukt. Als dit geen vriendenteam was, dan was het na een paar wedstrijden al klaar geweest.” Keeper Lars is geblesseerd, maar toch doet hij zondag mee. “We zijn hier niet om te winnen, het is meer voor de gezelligheid”, zegt hij, voordat er ook maar een vraag gesteld is. “Ik heb altijd gerugbyd en ik heb ook nog eens last van m’n lies, dus ik ben blij dat ik in het doel kan staan. Jarno, een maatje van me, vroeg of ik mee wilde doen. Net zoals bij het rugbyen is de derde helft meer mijn ding.”

"Eigenlijk waren er nog drie minuten te spelen, maar het is mooi geweest zo."