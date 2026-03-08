Navigatie overslaan

Werk aan ontspoorde trein duurt langer, treinverkeer pas dinsdag hervat

Vandaag om 18:25 • Aangepast vandaag om 19:00
De ontspoorde werktrein (Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Tussen Den Bosch en Tilburg rijden tot vijf uur in de nacht van maandag op dinsdag geen treinen. Oorzaak is de werktrein die vrijdagnacht rond halfvier bij Vught ontspoorde. Eerder was de verwachting dat er maandagochtend weer treinen zouden kunnen rijden op dit traject, maar die prognose is zondagavond bijgesteld.

Een woordvoerder van ProRail zei eerder al dat de gestrande werktrein moeilijk te verplaatsen is, en dat er veel schade is ontstaan aan het spoor.

Tussen Den Bosch en Boxtel rijden ook nog steeds geen treinen. Op dat traject wordt dit weekend namelijk aan het spoor gewerkt. Dat was al gepland en duurt nu ook een dag langer.

De NS heeft tussen Den Bosch en Tilburg snelbussen ingezet.

