Werk aan ontspoorde trein duurt langer, treinverkeer pas dinsdag hervat

Tussen Den Bosch en Tilburg rijden tot vijf uur in de nacht van maandag op dinsdag geen treinen. Oorzaak is de werktrein die vrijdagnacht rond halfvier bij Vught ontspoorde. Eerder was de verwachting dat er maandagochtend weer treinen zouden kunnen rijden op dit traject, maar die prognose is zondagavond bijgesteld.

Redactie Geschreven door

Een woordvoerder van ProRail zei eerder al dat de gestrande werktrein moeilijk te verplaatsen is, en dat er veel schade is ontstaan aan het spoor.