Bodybuilder Wesley Vissers wint voor de tweede keer de Arnold Classic

Bodybuilder Wesley Vissers (32) uit Best was zaterdag 'the best' bij de Arnold Classic Physique 2026. Hij werd na zijn overwinning in Amerika gekroond door niemand minder dan zijn ultieme idool Arnold Schwarzenegger. "Dat hij mij complimenten geeft, is het beste wat mij als bodybuilder kan overkomen."

Wesley timmert al heel wat jaren aan de weg als bodybuilder. In 2024 won hij voor het eerst de Arnold Classic . De Brabantse bodybuilder moest de titel vorig jaar helaas afstaan. "Ik was ziek geworden voor de wedstrijd", vertelt hij.

Daarom voelt het nu extra lekker om de titel weer terug te pakken. De Arnold Classic is een belangrijke wedstrijd in de bodybuild-wereld. "Arnold is de meest bekende bodybuilder van de geschiedenis. Hij organiseert de wedstrijd en hij reikt de prijzen uit."

Tijdens de prijsuitreiking sprak Schwarzenegger Wesley persoonlijk aan. "Hij vond dat ik een hele goede representatie ben voor classic bodybuilding. Hij vroeg zich ook op zijn eigen grappige manier af wat voor training ik had gedaan om die rug zo te creëren", lacht Wesley.

Prijzengeld van 100.000 dollar

Naast de titel en de complimenten van Schwarzenegger heeft hij ook nog 100.000 dollar gewonnen. "In 2024 was het 60.000 dollar. Het prijzengeld wordt steeds verhoogd omdat Arnold vindt dat de sport echt serieus genomen moet worden. Met dit soort bedragen zou je ook echt van de sport kunnen leven."

Nu Wesley toch in Amerika is, wil hij ook nog een wedstrijd in Detroit meepakken. "Daarna ga ik terug naar Nederland en over 2,5 week is de wedstrijd Arnold Classic UK. Daar heb ik mijn titel nog staan dus die wil ik verdedigen. En daarna ga ik even mijn rust pakken."