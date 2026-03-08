Navigatie overslaan

Herlings schrijft GP Argentinië op zijn naam bij eerste race voor Honda

Vandaag om 21:31 • Aangepast vandaag om 21:43
Jeffrey Herlings op zijn Honda.

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag met een zege gedebuteerd voor Honda in de Grand Prix van Argentinië. De vijfvoudig wereldkampioen uit Oploo won beide manches en schreef daarmee de Grote Prijs van Argentinië in Bariloche op zijn naam.

De tweede plek was voor de Fransman Romain Febvre. Zijn landgenoot Tom Vialle werd derde.

De 31-jarige Herlings verliet de Oostenrijkse renstal KTM eind 2025 na zestien jaar. Hij werd in 2012, 2013 en 2016 wereldkampioen in de MX2-klasse.

Na de overstap naar de zwaarste categorie, de MXGP, volgden nog twee wereldtitels: in 2018 en 2021. Zondag won hij zijn 113e grand prix, waarmee hij recordhouder blijft.

