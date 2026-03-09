Nog steeds geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg: zo zit dat

Hoe kan het nou dat de treinen tussen Den Bosch en Tilburg nog steeds niet rijden? De verwachting dat alles maandag op het spoor weer in orde zou zijn nadat er bij Vught vrijdagnacht een werktrein ontspoorde, bleek te optimistisch. “Het kost tijd om zo’n zware trein weer veilig op het spoor te krijgen”, legt woordvoerder Lotte Kaatee van ProRail uit.

Een enorme werktrein ontspoorde vrijdagnacht bij Vught, waardoor het spoor tussen Den Bosch en Tilburg flink beschadigd raakte. Het herstel van het spoor duurt langer dan verwacht, waardoor reizigers nog minstens één dag extra rekening moeten houden met vertragingen en omleidingen. Hoe dat zit legt de woordvoerder van ProRail uit. Waarom duurt het langer?

Eerst werd verwacht dat de treinen maandag alweer zouden rijden, maar dat was een voorlopige inschatting. “Je kunt vooraf nooit precies weten wat er kapot is”, zegt Kaatee. “Pas nadat de ontspoorde trein veilig van het spoor is gehaald en de specialisten het spoor goed hebben bekeken, weet je wat er allemaal gerepareerd moet worden.” Afgelopen weekend zijn de teams druk bezig geweest om de ontspoorde trein weer op het spoor te krijgen, zodat hij weggehaald kon worden. Het is een enorme, zware werktrein en daarvoor is flink wat materieel nodig. Kaatee legt uit: “De trein moest eerst opgevijzeld worden, dus stukje voor stukje opgetild worden met speciaal materieel. En dat proces kost veel tijd.”