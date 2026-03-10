Raadslid blijkt veroordeeld voor fraude, stal voor 82.000 euro van baas

Een gemeenteraadslid uit Steenbergen is onlangs veroordeeld voor fraude, omdat hij voor 82.000 euro aan spullen had gestolen van zijn werkgever, zo ontdekte Omroep Brabant. De man was in het verleden raadslid bij D66, maar zit nu voor zijn eigen lokale partij in de raad. Ook bij de komende verkiezingen is hij weer verkiesbaar. De burgemeester van Steenbergen riep partijleiders onlangs nog op kandidaten te screenen.

Gidion Tunders van de partij Vanuit de Kern diende tussen 2017 en 2021 in totaal 157 valse facturen in bij zijn toenmalige baas. Op de facturen stonden spullen bedoeld voor het bedrijf, maar in werkelijkheid kocht hij elektronica voor privégebruik. De rechter veroordeelde hem in december vorig jaar tot 120 uur werkstraf. Ook moest hij in totaal 83.000 euro terugbetalen.

Eerst bij D66

Tunders zat sinds juni 2025 in de gemeenteraad voor D66. In oktober verliet hij samen met twee partijgenoten de partij, waarmee de afdeling ophield te bestaan. De drie gingen verder onder de naam Vanuit de Kern. Die switch vond plaats één maand voordat de strafzaak van Tunders in de rechtbank Rotterdam behandeld werd. Of die vervolging aanleiding was om D66 te verlaten is niet bekend.

Wederhoor

Omroep Brabant heeft de afgelopen dagen meerdere keren contact gezocht met Vanuit de Kern en vragen gesteld aan de huidige fractievoorzitter. Ook Gidion Tunders is meermaals benaderd, allemaal zonder resultaat. D66 heeft niet gereageerd op vragen over het opgaan van de Steenbergse afdeling in de nieuwe partij Vanuit de Kern. 'Juist een reden voor extra inzet'

Na publicatie van dit artikel stuurde Vanuit de Kern een persbericht waar o.a. aangegeven wordt dat 'onze Gidion' zich door de zaak juist 'extra in wil zetten voor de samenleving'. Vanuit de Kern meldt alle vertrouwen in Tunders te hebben. Lijsttrekker Timmy Huisman blijft verder onbereikbaar voor commentaar.

Geen VOG nodig

Wethouders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien als ze aan hun nieuwe baan beginnen, om hun integriteit te waarborgen. Met een veroordeling is dat lastig. Maar voor volksvertegenwoordigers, zoals gemeenteraadsleden, geldt deze eis niet: het is dan ook niet de eerste keer dat een raadslid in opspraak raakt vanwege een eerdere veroordeling. Dit baart sommige burgemeesters zorgen. Jaren geleden al pleitten ze ervoor een VOG ook te verplichten voor raadsleden. Op dit moment kunnen alleen politieke partijen een VOG aanvragen voor (kandidaat)raadsleden, als ze daar zelf zin in hebben.

‘Integriteit een must’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de integriteit van raadsleden een belangrijk onderwerp. “Dat gemeenteraadsleden geloofwaardig zijn, is essentieel voor het vertrouwen in de overheid als geheel. Integer zijn, is kortom een must voor elk raadslid”, zegt een woordvoerder. Op de website noemt de vereniging ‘wangedrag in de vrije tijd’ als één van de zaken die de integriteit onder druk kunnen zetten. Ze adviseert partijen een aantal tools te gebruiken om mensen te screenen. Het aanvragen van een VOG voor kandidaat-raadsleden hoort hier bij.