Ook rijschoolhouders voelen pijn aan de pomp: ‘Moet geen jaar gaan duren’

De snel stijgende brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten beginnen ook rijscholen in Brabant te raken. Sommige rijschoolhouders slikken de hogere kosten voorlopig zelf, terwijl anderen al nadenken over het verhogen van de lesprijzen.

De adviesprijs voor diesel kan dinsdag oplopen tot boven de 2,50 euro per liter. Nog ruim een week geleden, vóór het uitbreken van de oorlog, lag die prijs rond de 2,09 euro. Ook benzine wordt duurder: de adviesprijs voor Euro95 ligt inmiddels boven de 2,39 euro per liter. En dat beginnen rijschoolhouders te merken.

Roel van Kampen van rijschool Dekkers in Eindhoven merkt de stijging ook, maar wil niet meteen zijn tarieven verhogen. “Het is niet anders dan het verlies incasseren”, zegt hij. “Ik kan niet op basis van de pompprijzen ineens het tarief gaan verhogen. Je gaat niet vanuit paniekvoetbal meteen je prijzen omhoog doen.” Volgens Van Kampen valt de impact voor zijn rijschool voorlopig nog mee. “We hebben een volumedeal per jaar. Daardoor betalen we minder dan de prijs aan de pomp. Vooralsnog is het nog te overzien. Het moet alleen geen jaar gaan duren.”

"We zijn van plan de prijzen te verhogen."

Bij rijschool Souldrive in Tilburg zijn de gevolgen duidelijker merkbaar. Mo Ugur ziet de kosten snel oplopen. “Een volle tank is ongeveer 25 euro duurder geworden”, zegt hij. “Dat heeft veel impact. We zijn daarom wel van plan om op tijd de lesprijzen te verhogen.” Hij vindt dat de overheid ook iets zou kunnen doen om de pijn te verzachten. “Ze zouden bijvoorbeeld de belastingen op brandstof kunnen verlagen.” Tanken in België, waar brandstof soms goedkoper is, ziet hij voorlopig niet zitten. “We zitten vaak met leerlingen in de auto als we moeten tanken. Dan is het niet handig om eerst naar België te rijden.”

"Eerst moet het stof neerdalen."