Louis (77) houdt wekelijks spreekuur bij zijn praatpaal: 'Luisterend oor'

In elke gemeenteraad of elk college kun je ze tegenkomen: politieke paradijsvogels. Markante Brabanders die midden in de maatschappij staan; ze zijn bekend en geliefd in hun gemeente. Ook tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staan ze weer op de lijst. In de deze bijdrage van onze serie: raadslid Louis van der Kallen (77) van de BSD in Bergen op Zoom.

“Ik wil mij niet verschuilen achter een bureau of een algemeen telefoonnummer. Ik wil zichtbaar zijn voor de mensen.” Al twintig jaar loopt Louis van der Kallen (77) soms wel een paar keer per week met zijn opvallende gele ‘praatpaal’ op wieltjes van zijn huis naar het centrum van Bergen op Zoom. Op zijn vaste plek aan het Zuivelplein biedt de nestor van de Bergse politiek wekelijks een luisterend oor aan de inwoners van zijn stad. “Alleen wanneer het hard vriest, sla ik een keer over. Verder ben ik hier het hele jaar door te vinden, ook buiten de campagnetijd”, aldus Louis. Namens de Bergse Sociaal Democraten (BSD) zit hij inmiddels veertig jaar in de gemeenteraad. Ook bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen voert hij de lijst aan: “Ik ben weliswaar niet meer de jongste, maar ik barst nog van de energie.” In deze tijd van smartphones en sociale media, waarin communicatie vooral digitaal verloopt, behoren praatpalen langs de snelweg al lang tot het verleden. Toch weten inwoners het houten exemplaar van Louis nog regelmatig te vinden.

"Dit is wat je als volksvertegenwoordiger behoort te doen: er zijn voor de mensen.”

“Ik noem het mijn publieke spreekuur”, legt de politicus uit. “Mensen doen hun beklag over een losliggende stoeptegel. Maar ook grote maatschappelijke thema’s komen voorbij. We zijn het hier lang niet altijd met elkaar eens, maar we kunnen op z’n minst naar elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaars standpunt. Dit is wat je als volksvertegenwoordiger behoort te doen: er zijn voor de mensen.” In de twintig jaar dat hij met zijn praatpaal door Bergen op Zoom loopt, had Louis slechts één vervelende ervaring. Een jongeman kwam met een fietsketting op hem af omdat zijn uitkering was stopgezet. Dankzij hulp van de toegesnelde bakker en zijn verbale kwaliteiten wist Louis zich uit de benarde situatie te redden. “Natuurlijk heb ik vaker te maken met mensen die boos zijn. Maar ik ervaar dat niet meteen als een persoonlijke aanval. Sowieso vind ik bedreigingen aan het adres van politici soms ook overdreven. Wanneer je in gesprek gaat met deze mensen en begrip toont, ebt de boosheid vaak weg.”

“Ik word natuurlijk hier en daar wat krakkemikkig, maar verstandelijk voel ik mij nog net zo helder als een 37-jarige.”

Louis werd geboren in Rotterdam, maar is inmiddels al decennialang een Bergenaar in hart en nieren. Zeven jaar geleden overleed zijn vrouw Ank. Ze was ruim een halve eeuw zijn grote steun en toeverlaat. Ondanks dit grote gemis moet hij aan een afscheid uit de politiek niet denken. “Ik word natuurlijk hier en daar wat krakkemikkig, maar verstandelijk voel ik mij nog net zo helder als een 37-jarige.” Onder meer cultuurbehoud en woningbouw zijn voor het raadslid belangrijke speerpunten bij de verkiezingen. “Bergen op Zoom is, net zoals Breda en Den Bosch, een echte cultuurstad met een rijke historie. Die moet je koesteren en verder uitbouwen. Verder wil ik betaalbare woningen voor onze eigen inwoners, en niet alleen voor mensen van buitenaf met een dikke portemonnee.” Hij vervolgt: “De passie bij deze import-Bergenaar is er nog steeds. En waarom zou ik dan stoppen? Zolang deze praatpaal nog niet uit elkaar valt, ga ik door. Desnoods nog veertig jaar.”