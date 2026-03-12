Weggebruikers negeren flitscamera’s bij spoorwegovergangen
Flitscamera’s bij spoorwegovergangen in Brabant hebben niet overal een positief effect op het gedrag van weggebruikers. Dat concludeert ProRail, nadat de spoorwegbeheerder twee jaar gebruik heeft gemaakt van de flitsers. Bij vier van de zes camera’s in de provincie ziet ProRail geen verandering.
Brabant wijkt hiermee af van het landelijke beeld. Bij de meeste spoorwegovergangen in Nederland is het aantal overtredingen juist met bijna zestig procent gedaald. ProRail sprak afgelopen maandag van een flinke daling en een 'indrukwekkend effect', maar in Brabant is dat niet overal het geval.
Weggebruikers in onze provincie negeerden rode knipperlichten en dalende overwegbomen. ProRail is teleurgesteld en vindt het jammer dat het beeld in Brabant niet aansluit bij het landelijke patroon. Vooral omdat het negeren van waarschuwingssignalen zoals rode knipperlichten een belangrijke oorzaak is van ongevallen bij spoorwegovergangen.
In Boxtel werkt het wel
Niet alle flitsers in Brabant laten slecht nieuws zien, legt een woordvoerder uit. Bij de flitser op de Tongersestraat in Boxtel gaat het namelijk wél goed. Daar ziet ProRail, net als in de rest van Nederland, een daling in het aantal overtredingen. Weggebruikers hebben hun gedrag aangepast en zijn gewend aan de nieuwe situatie.
Oorzaken worden onderzocht
De spoorwegbeheerder gaat de komende tijd uitzoeken waarom een deel van de flitsers in Brabant nog niet het gewenste effect heeft. "We gaan onder andere kijken naar de fysieke omgeving van de overgang en of er bijvoorbeeld te veel afleiding is bij de overgang."
Het is te vroeg om te kunnen zeggen wat het betekent voor de flitsers in Brabant. ProRail geeft aan dat ze eerst moet onderzoeken wat de oorzaak is. Voorlopig blijven de flitsers staan om overtreders vast te leggen.
Zes flitsers in Brabant
ProRail begon in februari 2024 met het plaatsen van de flitscamera's bij verschillende overwegen door heel het land. In Brabant kwam de eerste aan de Stationsstraat in Rijen te staan.
Vervolgens werden flitsers geplaatst bij de Spoorlaan, Tilburgseweg/Heukelomseweg en Heusdensebaan in Oisterwijk, en bij de Leenhoflaan en Tongersestraat in Boxtel.
Alle voertuigen die door rood rijden worden vastgelegd en beboet. Voor auto’s en vrachtwagens bedraagt de boete sinds begin 2024 320 euro, voor brom- en snorfietsers 220 euro.
Op dit moment heeft ProRail bij 32 overwegen in Nederland camera’s geplaatst. Uiterlijk halverwege 2026 komen daar nog twaalf bij. Het is nog niet bekend of een van deze nieuwe flitsers in Brabant komt.
Tienduizenden boetes uitgedeeld
Sinds de start van de handhaving in februari 2024 tot het einde van 2025 zijn ongeveer 33.000 weggebruikers beboet bij een overgang. Een schrikbarend aantal, dat volgens ProRail flink naar beneden moet.
Daarom doet de spoorbeheerder een oproep aan alle weggebruikers: "Breng jezelf en anderen niet in gevaar en wacht wanneer de overweglampen knipperen en de overwegbomen dalen."