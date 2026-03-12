Weggebruikers negeren flitscamera’s bij spoorwegovergangen

Flitscamera’s bij spoorwegovergangen in Brabant hebben niet overal een positief effect op het gedrag van weggebruikers. Dat concludeert ProRail, nadat de spoorwegbeheerder twee jaar gebruik heeft gemaakt van de flitsers. Bij vier van de zes camera’s in de provincie ziet ProRail geen verandering.

Brabant wijkt hiermee af van het landelijke beeld. Bij de meeste spoorwegovergangen in Nederland is het aantal overtredingen juist met bijna zestig procent gedaald. ProRail sprak afgelopen maandag van een flinke daling en een 'indrukwekkend effect', maar in Brabant is dat niet overal het geval.

Weggebruikers in onze provincie negeerden rode knipperlichten en dalende overwegbomen. ProRail is teleurgesteld en vindt het jammer dat het beeld in Brabant niet aansluit bij het landelijke patroon. Vooral omdat het negeren van waarschuwingssignalen zoals rode knipperlichten een belangrijke oorzaak is van ongevallen bij spoorwegovergangen.

In Boxtel werkt het wel

Niet alle flitsers in Brabant laten slecht nieuws zien, legt een woordvoerder uit. Bij de flitser op de Tongersestraat in Boxtel gaat het namelijk wél goed. Daar ziet ProRail, net als in de rest van Nederland, een daling in het aantal overtredingen. Weggebruikers hebben hun gedrag aangepast en zijn gewend aan de nieuwe situatie.

Oorzaken worden onderzocht

De spoorwegbeheerder gaat de komende tijd uitzoeken waarom een deel van de flitsers in Brabant nog niet het gewenste effect heeft. "We gaan onder andere kijken naar de fysieke omgeving van de overgang en of er bijvoorbeeld te veel afleiding is bij de overgang."