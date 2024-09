ProRail plaatst flitsers bij overwegen: hier kan je een forse boete krijgen

Nog even langs zakkende spoorbomen rijden, terwijl de rode lichten van de spoorwegovergang al knipperen. Dat 'geintje' gaat weggebruikers in Rijen, Oisterwijk en Vught binnenkort veel geld kosten. Je kan er namelijk geflitst worden en een boete van 300 euro krijgen.

Bij de overweg aan de Stationsstraat in Rijen zijn afgelopen maandag al flitscamera's geplaatst. Het is de eerste plek in Brabant waar de flitsers staan. De overwegen aan de Spoorlaan, Tilburgseweg/Heukelomseweg en Heusdensebaan in Oisterwijk volgen komende week. Een of meerdere overgangen in Vught komen later aan de beurt.

Automobilisten, motorrijders en vrachtwagens die hier het rode licht negeren, kunnen een boete van maximaal 300 euro op de mat krijgen. Brom- en snorfietsers krijgen een boete van 190 euro. Fietsers en voetgangers die de fout in gaan kunnen niet geflitst worden.

ProRail plaatst de camera's om de veiligheid op deze plekken te verbeteren. Het zijn overgangen waar al vaker gevaarlijke situaties zijn geweest. Zo botste een trein in december 2023 op een auto op de spoorwegovergang aan de Stationsstraat in Rijen. Op twee overwegen aan de Tongersestraat in Boxtel ging het in dezelfde periode zelfs twee keer mis met botsingen tussen een trein en voertuigen.

Het uitschrijven van de boetes is geen doel op zich, zei regiodirecteur van ProRail Harro Homan eerder. "Het negeren van de spoorweginstallatie leidt tot levensgevaarlijke situaties. We weten dat flitscamera’s dan werken."