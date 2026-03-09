Vrachtwagenverbod massaal genegeerd, nog altijd honderden trucks per dag

Het vrachtwagenverbod op de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch heeft nauwelijks effect. Zo’n 80 procent van de vrachtwagens negeert het verbod, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Daardoor rijden er nog altijd ongeveer 400 vrachtwagens per etmaal over de weg.

"Maar het verbod heeft het vrachtverkeer volgens de gemeente slechts met zo’n 20 procent verminderd", schrijft DTV Nieuws . Dat is ondanks nieuwe verkeersborden, communicatie met bedrijven en de juiste aanduiding in navigatie-apps.

Het verbod werd begin 2025 ingesteld nadat bewoners jarenlang klaagden over gevaarlijke situaties. Vooral voor fietsers zou de weg onveilig zijn door het vele vrachtverkeer. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens die onderweg zijn naar industrieterrein De Rietvelden.

Verbod zou niet werken De resultaten zijn vorige week met bewoners gedeeld. Zij reageren teleurgesteld, omdat ze hadden gehoopt dat het vrachtverkeer veel sterker zou afnemen.

De gemeente had zelf ook al twijfels over het effect van het verbod. Er zijn namelijk te weinig handhavers om goed te kunnen controleren. De politie heeft laten weten dat ze momenteel alleen af en toe kunnen controleren.

Buurt wil al jaren dat weg veilig wordt

Bewoners maken zich al langer zorgen over de verkeersveiligheid op de Oude Vlijmenseweg. Buurtbewoner Godelieve Broeklander probeert de gemeente al jaren te overtuigen om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur.

"Er is hier veel vrachtverkeer. Je durft je kinderen hier niet over de straat te laten fietsen", zegt buurtbewoner Bas van Hulten. "Oversteken is niet te doen. Met de kinderen fietsen we daarom maar, ook al is het illegaal, over de stoep."

Ook Deniz Özkanli ziet regelmatig gevaarlijke situaties. "Soms rijden vrachtwagens over het fietspad of zelfs over de stoep om anderen te ontwijken. Het is gewoon levensgevaarlijk. Als de kinderen naar school of de voetbal gaan, is het lastig om deze straat te gebruiken. Daarom hebben we allemaal wat rustigere weggetjes gevonden."