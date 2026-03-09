Algeheel tassenverbod op evenementenlocaties tijdens huldiging PSV

De gemeente Eindhoven wil de komende huldiging van PSV af van het massaal afsteken van vuurwerk. Op de evenementenlocaties geldt daarom een algeheel tassenverbod.

Bij de huldiging zijn tassen niet welkom op de evenementenlocaties Stadhuisplein en Markt in de Eindhovense binnenstad. Beveiligers zullen hierop controleren.

Bezoekers worden zowel voorafgaand aan het evenement als op de locaties zelf geïnformeerd dat het meebrengen en afsteken van vuurwerk verboden is. De waarschuwing verschijnt bijvoorbeeld op de website, social media en op borden in de stad.

Vorig jaar gaf de gemeente Eindhoven toe dat er bij de huldiging te weinig beveiligers waren om op vuurwerk te controleren. Er waren zelfs supporters die hele tassen vol vuurwerk meenamen naar het Stadhuisplein.

In totaal werden er rond de huldiging in Eindhoven 37 mensen met (lichte) brandwonden behandeld. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.