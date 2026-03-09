Café-eigenaar over doek 'Depla dood': 'Ik heb het zelf weggehaald'

Jacco Vinjé, eigenaar van Café 076 in Breda, snapt niet dat er aangifte tegen hem is gedaan vanwege het spandoek waarop Paul Depla met de dood werd bedreigd. "Toen ik het spandoek zag, heb ik het meteen weggehaald. Dit kan en mag niet. Zeker niet bij mijn café", zegt hij.

Het spandoek hing zondagmiddag bij Café 076 aan de Meidoornstraat in Breda, waar supporters samenkwamen, voorafgaand aan de wedstrijd NAC – Feyenoord. Burgemeester Depla ziet het als een doodsbedreiging en gaat aangifte doen, zowel tegen de makers van het doek als tegen het café waar het spandoek hing.

"Ik heb alles goed willen regelen."

Volgens Vinjé was er eerst een andere kroeg waar de supporters samen zouden komen. Toen die bijeenkomst werd geschrapt, hoorde hij dat supporters mogelijk naar zijn café zouden komen. "Zondagochtend kregen we een bericht van de supporters dat ze naar ons toe zouden komen. Toen gingen bij ons de alarmbellen rinkelen."

Uiteindelijk besloot hij de bijeenkomst toch door te laten gaan. "Ja, ook vanwege de omzet. Maar dan wil je het wel goed regelen." Zo werden er volgens hem extra biertaps geregeld, plastic bekers voor buiten neergezet en twee extra beveiligers ingezet. Bij het café verzamelden zich zo’n driehonderd supporters.

"Dit kan niet, dit mag niet."

Terwijl hij druk bezig was, zag hij ineens het spandoek hangen. "Ik zei meteen: dit kan niet, dit mag niet. Dit gaat te ver." Volgens Vinjé wilden de supporters het doek eerst niet weghalen. "Toen heb ik gezegd: dan haal ik het zelf weg. En dat heb ik ook gedaan." Daarna had hij naar eigen zeggen contact met iemand van orde en veiligheid van de gemeente. "Die zei dat ik er goed aan had gedaan dat ik het zelf had verwijderd."

"Ik heb juist alles gedaan wat binnen mijn macht lag om het goed te laten verlopen."