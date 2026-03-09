Deze mannen beroven en mishandelen jongen (16) nadat ze een taxi aanbieden

Een 16-jarige jongen is op 26 juli beroofd en mishandeld in Moergestel terwijl hij dacht dat hij in een taxi naar Tilburg zat. In Bureau Brabant is te zien hoe hij eerder op de avond in Eindhoven door een groepje mannen wordt aangesproken die hem wel naar Tilburg wilden brengen. Dat loopt anders af.

De jongen is om twee uur 's nachts in Eindhoven op zoek naar een taxi om naar Tilburg te gaan, om daar het staartje van de kermis mee te maken. Hij wordt door drie mannen aangesproken die hem voor 55 euro wel willen brengen. Op camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer samen met deze mannen over het Stratumseind loopt. Op de Bilderdijklaan stappen ze in een zwarte Volkswagen Polo. Het slachtoffer zit achter de bestuurder.

Bestolen en geslagen

In eerste instantie zijn de mannen vriendelijk. Maar op de A58 nemen ze de afslag Moergestel, rijden een woonwijk in en dan wordt de sfeer ineens grimmig. Een van de verdachten grijpt de telefoon uit de hand van het slachtoffer. Ze vragen hoeveel geld hij bij zich heeft en pakken dat af. De jongen stapt uit en hoopt zo het kenteken te kunnen noteren. Maar één van de verdachten stapt op dat moment ook uit, komt achter het slachtoffer aan en geeft hem een harde vuistslag. Daarna wordt hij terug de auto mee in gedwongen. De jongen is erg bang en vreest dat hij de kofferbak in zal moeten. Op dat moment ziet hij koplampen van een andere auto en grijpt hij zijn kans. Hij stapt uit en roept om hulp. Als hij dat doet rijdt zwarte Polo snel weg.

Herkenbaar in beeld

De politie wil weten wie de mannen zijn. In Bureau Brabant zijn twee van de drie daarom herkenbaar in beeld gebracht. De derde verdachte is geblurd. De politie weet wie het is. Bureau Brabant wordt elke maandag om 17.15 uur uitgezonden.

Beroving op 26 juli in Moergestel (foto: Bureau Brabant).