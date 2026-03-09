Kledingwinkel volledig verwoest: zo gaan de twee verdachten te werk

Op 12 november worden meerdere explosieven op de etalage van een kledingwinkel in Breda geplakt en vervolgens aangestoken. In Bureau Brabant is te zien dat als het glas is gesneuveld twee mannen ook nog een koker naar binnen gooien.

De twee verdachten worden voor het eerst op camera's vastgelegd als zij over straat lopen in de richting van de kledingwinkel aan de Heksenakker. Als zij daar aankomen plakt één van de mannen twee grote kokers op de glazen deur en het raam. Het is even rommelen, maar dan zitten ze vast. Vervolgens steekt hij de kokers aan.

Kledingwinkel verwoest Op camerabeelden is te zien hoe de explosieven afgaan en de etalage van de winkel verwoesten. Niet veel later wordt een derde koker de winkel is gegooid. In de winkel blijft een spoor van vernieling achter .

De verdachten vluchten daarna weg richting de Heksenwiellaan en verdwijnen de woonwijk in. Daarna zijn ze niet meer gezien. De politie wil graag weten of er toch mensen zijn die de mannen daarna nog ergens hebben gezien.

De verdachte die het duidelijkst in beeld is droeg een zwarte jas van Under Armour en een donkere Adidas-trainingsbroek met hoodie. De tweede man droeg ook donkere kleding.

Niet de eerste keer

Opmerkelijk is dat er op 5 oktober ook brand werd gesticht bij dezelfde winkel. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten. Als iemand hier meer over weet, wil de politie dit graag weten.