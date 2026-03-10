Steekpartij Eindhoven: slachtoffer (23) had afgesproken met verdachte

De man die maandagavond werd neergestoken op de Quinten Matsyslaan in Eindhoven is een 23-jarige inwoner van die stad. Het slachtoffer had voorafgaand aan de steekpartij met de verdachte afgesproken. Dat meldt de politie dinsdagochtend.

De precieze aanleiding voor de steekpartij in Eindhoven is nog onbekend, zegt de politie. Ook vertelt de politie niet hoe het inmiddels met de neergestoken man gaat. Het slachtoffer werd na de steekpartij met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hij werd geraakt in zijn bovenlichaam. De verdachte reed weg op een fatbike richting de Campinastraat.

De steekpartij trok veel aandacht. Buurtbewoners kwamen naar buiten en ook was er veel politie en een ambulance.

Tweede keer

Vorige maand was het ook al raak in de Quinten Matsylaan. Toen werd een 16-jarige jongen gestoken na een ruzie. Er werd ook op hem ingereden, maar hij kon de auto ontwijken. Het is niet bekend of de twee steekpartijen verband met elkaar houden.