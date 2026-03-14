PSV landskampioen door de jaren heen: alle landstitels op een rij

PSV kroonde zich door de jaren heen meerdere keren tot landskampioen van Nederland. De club uit Eindhoven veroverde in verschillende seizoenen de titel in de Eredivisie. In dit overzicht vind je alle Eredivisietitels van PSV.

Landskampioen 2024-2025 De 26e landstitel kwam als een verrassing voor PSV, nadat concurrent Ajax eerder nog negen punten voorsprong had. Door een sterke inhaalrace van de Eindhovenaren en puntenverlies van Ajax werd de titelstrijd alsnog razend spannend. PSV pakte de titel uiteindelijk op de slotdag met een 3-1 overwinning bij Sparta Rotterdam.

Landskampioen 2023-2024 Een punt tegen Sparta was voldoende voor PSV om de titel te pakken. Uiteindelijk wonnen de Eindhovenaren met 4-2, waardoor de 25e landstitel definitief werd binnengehaald.

Landskampioen 2017-2018 Met een 3-0 zege op concurrent Ajax pakten de Eindhovenaren landstitel nummer 24. Voor Luuk de Jong betekende het zijn derde kampioenschap in vier jaar tijd.

Landskampioen 2015-2016



PSV had op de laatste speeldag een klein wonder nodig: zelf winnen bij PEC Zwolle én hopen dat Ajax punten zou verspelen bij De Graafschap.

Dat gebeurde. PSV won met 3-1 in Zwolle, terwijl Ajax met 1-1 gelijkspeelde bij De Graafschap. Daarmee pakten de Eindhovenaren hun 23ste landstitel In Eindhoven werd met man en macht gewerkt om het Stadhuisplein gereed te maken voor de dubbele huldiging van landskampioen PSV en Oranje Zwart. Het podium waarop beide clubs gehuldigd werden, moest zondag nog eerst afgebroken worden in Amsterdam.

Landskampioen 2014-2015



Naast de 4-1 overwinning op Heerenveen, waarna de Eindhovenaren de kampioensschaal in ontvangst namen, was ook de huldiging dat jaar bijzonder memorabel. Van Rekik en Bruma die over zichzelf zingen tot Isimat-Mirin die met ‘Come on PSV’ het hele Stadhuisplein laat meezingen.

Landskampioen 2007-2008 PSV werd voor de vierde keer op rij landskampioen. Pas op de laatste speeldag viel de beslissing, toen de ploeg met 1-0 won van Vitesse.

Landskampioen 2006-2007 Een spectaculaire ontknoping leverde PSV in 2007 het landskampioenschap op. AZ verloor van Excelsior en Ajax won slechts met 2-0 van Willem II, terwijl PSV zelf Vitesse met 5-1 versloeg. Daardoor werden de Eindhovenaren kampioen, met het kleinst mogelijke verschil: één doelpunt.

Landskampioen 2005-2006 PSV wist de titel dit jaar te pakken, na een gelijkspel tegen FC Groningen. Het seizoen sloten ze uiteindelijk af met 84 punten, tien meer dan nummer twee AZ.

Landskampioen 2004-2005 Het werd een seizoen vol memorabele momenten. Mark van Bommel maakte een hattrick tegen Ajax en PSV bereikte naast het kampioenschap ook de halve finale van de Champions League. Het was bovendien de laatste wedstrijd waarbij Eindhovens icoon Frits Philips aanwezig was. Tijdens de huldiging rende Van Bommel de tribune op om hem de kampioensschaal te overhandigen.

Landskampioen 2002-2003 In een spannende titelstrijd met Ajax trekt PSV uiteindelijk aan het langste eind. Onder leiding van de teruggekeerde Guus Hiddink verovert de club de zeventiende landstitel, mede dankzij 35 goals van Mateja Kežman.

Landskampioen 2000-2001 PSV werd in 2001 landskampioen met 25 overwinningen, 8 gelijke spelen en slechts 1 nederlaag. Het verschil met de concurrentie was groot: PSV eindigde met 83 punten, terwijl nummer twee Feyenoord bleef steken op 66 punten.

Landskampioen 1999-2000 PSV wordt dit jaar in Enschede landskampioen, na een 1-3 overwinning op FC Twente. Ruud van Nistelrooy raakte geblesseerd dit seizoen, maar was wel aanwezig ter support. Na het fluitsignaal was de ontlading duidelijk voelbaar was bij spelers, staf en supporters.

Landskampioen 1996-1997 Het derde seizoen met Dick Advocaat aan het roer, worden ze dit jaar landskampioen met 4 punten voorsprong op Ajax. Topscorer dit seizoen was Luc Nilis met 21 doelpunten. w

Landskampioen 1991-1992 Wim Kieft maakt dat jaar zijn entree bij PSV. Onder leiding van Bobby Robson wordt de club opnieuw kampioen. De trainer vertrekt na dat seizoen, waarin hij twee landstitels wint, bij de Eindhovense club. PSV verliest dat seizoen slechts één wedstrijd.

Landskampioen 1990-1991 Een spannend kampioenschap dit jaar. PSV weet onder leiding van de Britse Bobby Robsen landskampioen te worden. Ze verslaan Ajax in eigen huis en worden op basis van doelsaldo kampioen (+56 tegenover +54).

Landskampioen 1988-1989 Na de druk van het gouden jaar (1988) wist PSV ook dat seizoen opnieuw landskampioen te worden. De ploeg boekte 24 overwinningen, speelde 5 keer gelijk en verloor 5 wedstrijden. In dat jaar maakte de Braziliaan Romário zijn debuut voor PSV. Ook de KNVB-beker werd dat seizoen gewonnen.

Landskampioen 1987-1988 1988 wordt ook wel ‘het Gouden Jaar’ genoemd, waarin PSV de treble wist te winnen. De ploeg, onder leiding van Guus Hiddink, pakte naast het landskampioenschap ook de KNVB-beker en de Europacup I.

Landskampioen 1986-1987 Dit jaar had PSV veel grote namen waaronder Ronald Koeman, Willy van de Kerkhof, Hans v Breukelen, Ruud Gullit, Ivan Nielsen, René vd Gijp. Ruud Gullit voor de tweede keer kampioen met PSV, mede door een zeer spannende wedstrijd tegen Ajax in Eindhoven. PSV won met 1-0 van de Amsterdammers met een doelpunt van Gullit.

Landskampioen 1985-1986



Ruud Gullit maakte dit jaar zijn entree, en met onder andere hem in het team, wist de club weer kampioen te worden dit jaar. Dit jaar ontstond ook het 'Eens per jaar wordt PSV kampioen' lied, destijds gecomponeerd door Henk van der Heijden, die het nummer schreef met Rudy Reker, toen voorzitter van de supportersvereniging.

Elftal PSV 1985-1986 (foto: Eindhoven in Beeld).

Landskampioen 1977-1978 PSV wist dit jaar het record te pakken voor vroegste landskampioen ooit in de geschiedenis van de Eredivisie. Ze wisten de titel op 8 april 1978 al te pakken. Ernie Brandts en Toine van Mierlo maakten deel uit van deze ploeg.



Nadat PSV ongeslagen kampioen was geworden, waren er nog 2 nederlagen.

Op de foto de gebroeders Van de Kerkhof (links Willy met zijn vrouw en rechts René) en burgemeester Van der Lee. (Foto: Eindhoven in Beeld).

Landskampioen 1975-1976 Een spannende ontknoping dit jaar. Twee wedstrijden voor het einde stonden PSV en Feyenoord gelijk in punten, met PSV op doelsaldo bovenaan. In de voorlaatste speelronde stond PSV – Feyenoord op het programma. Dat duel werd overtuigend gewonnen door de Eindhovenaren, die de Rotterdammers op 30 mei 1976, met 4-1 versloegen.

Landskampioen 1974-1975 Trainer Kees Rijvers wist de ploeg dit jaar weer kampioen te maken. Op 11 mei 1975, met een 3-1 overwinning op Den-Haag. Ook René van de Kerkhof en Willy van der Kuijlen speelden dit jaar een grote rol, net als doelman Jan van Beveren

Landskampioen 1962-1963 Dankzij een 5-2 zege op Ajax werd het kampioenschap binnengehaald op 9 juni 1963. Met in het team onder anderen Fons van Wissen, Roel Wiersma en eredivisietopscorer Pierre Kerkhoffs.

Landskampioen 1950-1951



In juni 1951, zegevierde PSV over Willem II en werden ze voor de derde keer landskampioen. In de selectie onder andere: Coen Dillen, Frans Roosendaal, Harry van Elderen.

Landskampioen 1934-1935



De Eindhovense club, met dit jaar onder andere Frans Hunting, Jan van den Broek en Kees Visser, weet dit jaar landskampioen te worden, door Ajax te verslaan.

Landskampioen 1928-1929



Op 23 juni 1929 werd P.S.V. (toen nog met puntjes) voor het de eerste keer landskampioen van Nederland. De kampioenswedstrijd was tegen de Groningse voetbalclub Velocitas.

P.S.V. wordt voor de eerste keer landkampioen in 1929 (foto: Eindhoven in Beeld).