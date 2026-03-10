23-jarige man doodgeschoten: politie zoekt moordwapen in vijver in Oss

De politie zoekt dinsdag naar een vuurwapen in een vijver aan de Joost van den Vondellaan in Oss. Het wapen zou zijn gebruikt bij een dodelijke schietpartij aan de Professor Regoutstraat in Oss in februari vorig jaar. De 23-jarige Maihemuti Yisikandaier kwam toen om het leven.

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Oss is onder meer een zwarte Mercedes in beslag genomen en onderzocht. Die Mercedes is mogelijk de auto die is gebruikt bij de vlucht van de dader(s).

"Een van de resultaten van het onderzoek is dat deze Mercedes een tijd stil heeft gestaan op de Joost van Vondellaan in Oss, vlak bij de vijver. Daarom wordt daar nu door de politie gezocht naar het vuurwapen dat op 10 februari 2025 is gebruikt", meldt de politie.



Schietpartij

De Chinese Maihemuti Yisikandaier werd die maandagavond doodgeschoten bij enkele kelderboxen onder een appartementencomplex. Wat daar precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. Het onderzoek naar de moord loopt nog.

De hulpdiensten kregen die avond rond half elf een melding van een bewoonster die knallen had gehoord. In een raam bij de kelderboxen zaten kogelgaten. De dag na de schietpartij deed de politie invallen in de buurt.