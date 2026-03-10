Bijna 40 pinguïns dood in Beekse Bergen: groot deel van kolonie geveld

In Safaripark Beekse Bergen zijn de afgelopen maanden tientallen pinguïns doodgegaan door een infectie. In vijf maanden tijd zijn er 39 pinguïns overleden, zo bevestigt een woordvoerder van de dierentuin na berichtgeving van pretparksite Looopings.

Bij de Afrikaanse pinguïns is een darminfectie vastgesteld. Die wordt veroorzaakt door een bacterie die vermoedelijk door wilde vogels is overgebracht. De dierentuin heeft inmiddels maatregelen genomen om de dieren te behandelen en verdere verspreiding tegen te gaan.

Nog maar 18 over

De Beekse Bergen heeft alleen Afrikaanse pinguïns. Van de kolonie zijn er nu nog achttien over. Daarmee gaat het goed. De dieren worden volgens het dierenpark nu extra in de gaten gehouden door dierenartsen en verzorgers.

De overgebleven pinguïns zijn al sinds december niet meer te zien voor bezoekers. Ze verblijven vanwege de winterperiode achter de schermen. Ook kunnen ze zo beter in de gaten worden. "Zodra de situatie weer helemaal goed is en het weer het toelaat, mogen ze weer naar buiten", laat de woordvoerder weten.

Vorig jaar moest het dierenpark in Hilvarenbeek afscheid nemen van veertien pinguïns. Die waren overgeplaatst vanuit een Friese dierentuin en werden daarna ziek. Waaraan die pinguïns zijn overleden, weet het dierenpark nog steeds niet. "Maar we hopen niet dat er ieder jaar pinguïns komen te overlijden", besluit de woordvoerder.