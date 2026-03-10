ProRail denkt dat treinen tussen Tilburg en Den Bosch woensdag weer rijden

De kapotte wissel op het spoor bij Vught wordt in de nacht van dinsdag op woensdag gerepareerd, meldt ProRail. Als dat goed verloopt, verwacht de spoorbeheerder dat de eerste trein woensdag volgens de dienstregeling gaat rijden.

De wissel ging in de nacht van vrijdag op zaterdag kapot nadat een werktrein was ontspoord. De onderdelen van de unieke wissel, die niet op voorraad waren, zijn dinsdagmiddag in Vught aangekomen.

In een eerste prognose zei ProRail dat de treinen vanaf maandagochtend weer konden rijden. De wissel bleek echter zwaarder beschadigd te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. De prognose werd daarop bijgesteld naar dinsdagochtend, maar dat bleek een te optimistische verwachting.

Reizigers op het traject tussen Den Bosch en Tilburg worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te checken.