Baby Daley werd geboren langs de A58 en krijgt een bijzonder aandenken

Op 5 december is baby Daley geboren langs de A58. Zijn ouders waren onderweg naar het ziekenhuis, maar de rit duurde te lang voor Daley. Hierdoor werd hij vlakbij hectometerpaal 104,1 in de buurt van Bergen op Zoom, geboren.

Als aandenken hebben vader Danny en moeder Felista van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland een eigen hectometerbordje gekregen. Het bijzonder kraamcadeau kan misschien wel op de kamer van snelwegbaby Daley komen te hangen.

Nog een snelwegbaby

Daley is niet de enige die op deze bijzondere plek is geboren. Ook op de N261 werd op 2 december vorig jaar een baby geboren. Op de vluchtstrook tussen Waalwijk en Tilburg besloot Seff ter wereld te komen, precies bij hectometerpaaltje 9,9. Bij hem hangt het hectometerbordje al boven de wieg.