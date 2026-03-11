112-nieuws: Vrachtwagen verliest pakket asbest op de A16 bij Zevenbergschen Hoek • Auto en busje botsen op de A4 bij Bergen op Zoom

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

11:01 Vrachtwagen verliest pakket asbest op de A16 bij Zevenbergschen Hoek Een vrachtwagen is woensdagochtend een pakket asbest verloren. Dat gebeurde op de A16 bij Zevenbergschen Hoek, in de richting van Rotterdam naar Breda. Lees verder

10:03 Auto en busje botsen op de A4 bij Bergen op Zoom Op de A4 bij Bergen op Zoom is woensdagochtend een ongeluk gebeurd. Een auto en een busje zijn op elkaar gebotst op de snelweg. Lees verder