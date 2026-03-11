112-nieuws: Vrachtwagen verliest pakket asbest op de A16 bij Zevenbergschen Hoek • Auto en busje botsen op de A4 bij Bergen op Zoom

Advertentie
Vandaag om 11:01
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
11:01
Vrachtwagen verliest pakket asbest op de A16 bij Zevenbergschen Hoek
Een vrachtwagen is woensdagochtend een pakket asbest verloren. Dat gebeurde op de A16 bij Zevenbergschen Hoek, in de richting van Rotterdam naar Breda.
10:03
Auto en busje botsen op de A4 bij Bergen op Zoom
Op de A4 bij Bergen op Zoom is woensdagochtend een ongeluk gebeurd. Een auto en een busje zijn op elkaar gebotst op de snelweg.
05:42
108 kilometer per uur te hard in Tilburg: man (21) is rijbewijs kwijt
Een beginnende automobilist is zijn rijbewijs kwijt en kan binnenkort een forse boete verwachten. De 21-jarige Tilburger reed maar liefst 108 kilometer per uur te hard op de Midden-Brabantweg in Tilburg, meldt de politie op sociale media.
