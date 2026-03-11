Treinen bij Vught rijden weer normaal nadat vrijdag werktrein ontspoorde

De treinen bij Vught rijden woensdagochtend weer volgens de dienstregeling. Een kapotte wissel is in de nacht van dinsdag op woensdag gerepareerd, meldt ProRail. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg lag sinds vrijdagnacht stil.

De wissel ging in de nacht van vrijdag op zaterdag kapot nadat een werktrein ontspoorde. De onderdelen van de unieke wissel, die niet op voorraad waren, kwamen dinsdagmiddag in Vught aan, in de nacht naar woensdag werd de wissel vervolgens gerepareerd.

In een eerste prognose nadat de werktrein ontspoorde gaf ProRail aan dat de treinen vanaf maandagochtend weer konden rijden. De wissel bleek echter zwaarder beschadigd dan aanvankelijk gedacht. De prognose werd daarop bijgesteld naar dinsdagochtend, maar ook dat bleek een te optimistische verwachting.