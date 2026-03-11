Treinverkeer rond Vught weer normaal na reparatie wissel

De treinen rijden bij Vught rijden woensdagochtend weer volgens de dienstregeling. Een kapotte wissel is in de nacht van dinsdag op woensdag gerepareerd, meldt ProRail. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg heeft door die verstoring een paar dagen stilgelegen.

De wissel ging in de nacht van vrijdag op zaterdag kapot nadat een werktrein was ontspoord. De onderdelen van de unieke wissel, die niet op voorraad waren, zijn dinsdagmiddag in Vught aangekomen en 's nacht is de reparatie gedaan.