Treinverkeer rond Vught weer normaal na reparatie wissel
De treinen rijden bij Vught rijden woensdagochtend weer volgens de dienstregeling. Een kapotte wissel is in de nacht van dinsdag op woensdag gerepareerd, meldt ProRail. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg heeft door die verstoring een paar dagen stilgelegen.
De wissel ging in de nacht van vrijdag op zaterdag kapot nadat een werktrein was ontspoord. De onderdelen van de unieke wissel, die niet op voorraad waren, zijn dinsdagmiddag in Vught aangekomen en 's nacht is de reparatie gedaan.
Het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg heeft door de verstoring enkele dagen stilgelegen.
In een eerste prognose zei ProRail dat de treinen vanaf maandagochtend weer konden rijden. De wissel bleek echter zwaarder beschadigd te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. De prognose werd daarop bijgesteld naar dinsdagochtend, maar dat bleek een te optimistische verwachting.