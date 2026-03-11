Ossenaar in één klap miljonair dankzij winnend lot

Een inwoner van de gemeente Oss heeft dinsdag 1 miljoen euro belastingvrij gewonnen bij de trekking van de Staatsloterij. Ook op het lot van twee inwoners van Den Bosch en Moergestel zijn prijzen gevallen. Zij mogen twee ton op hun rekening bijschrijven.

De winnaar uit Oss speelde mee als abonnee en is hierdoor bekend bij de Staatsloterij. Datzelfde geldt voor de winnaar uit Moergestel. De winnaar uit Den Bosch kocht het lot bij de Bruna aan de Helftheuvelpassage in die stad en moet zich nog melden.

De winnaars zullen door de Staatsloterij worden begeleid als het bedrag op hun rekening is bijgeschreven. Ook tijdens oudejaarstrekking prijs in Brabant

Tijdens de oudejaarstrekking was het ook al raak in Brabant en won een inwoner van de gemeente Nuenen de hoofdprijs. Die winnaar kreeg 15 miljoen euro belastingvrij. De hoofdprijs van 30 miljoen viel op een lot dat werd verkocht als twee halve Staatsloten, de andere 15 miljoen was voor iemand uit Amstelveen.

Niet iedereen wint de jackpot

Steeds meer Brabanders raken verslaafd aan gokken, waardoor ze diep in de geldproblemen komen. Vooral jongeren raken verstrikt in deze verslaving, maar ook andere leeftijdsgroepen hebben steeds meer te maken met het niet kunnen laten van gokken.