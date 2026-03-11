Mannen opgepakt na cokevondst tussen mango's voor bedrijf in Moerdijk

De politie heeft dinsdag vier mannen aangehouden in een lopend onderzoek naar de cocaïnevangst die in februari werd gedaan. In de haven van Rotterdam werd een lading mango's met bestemming Moerdijk onderschept. Tussen het fruit lag 463 kilo coke.

De aangehouden verdachten zijn een 45-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 59-jarige man uit Schagen, een 42-jarige man uit Rotterdam en een in Den Haag woonachtige man van wie de leeftijd nog onbekend is.

Vuurwapens en geld gevonden

Agenten doorzochten dinsdag verschillende plekken in Noord- en Zuid-Holland. In Rotterdam en Capelle aan den IJssel werden doorzoekingen gedaan in vier panden. Ook doorzocht de politie die dag een huis in Den Haag en een huis in Schagen.

In Capelle aan den IJssel vonden agenten vijf vuurwapens en in Schagen werd een grote hoeveelheid cash geld gevonden.