Mannen opgepakt na cokevondst tussen mango's voor bedrijf in Moerdijk
De politie heeft dinsdag vier mannen aangehouden in een lopend onderzoek naar de cocaïnevangst die in februari werd gedaan. In de haven van Rotterdam werd een lading mango's met bestemming Moerdijk onderschept. Tussen het fruit lag 463 kilo coke.
De aangehouden verdachten zijn een 45-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 59-jarige man uit Schagen, een 42-jarige man uit Rotterdam en een in Den Haag woonachtige man van wie de leeftijd nog onbekend is.
Vuurwapens en geld gevonden
Agenten doorzochten dinsdag verschillende plekken in Noord- en Zuid-Holland. In Rotterdam en Capelle aan den IJssel werden doorzoekingen gedaan in vier panden. Ook doorzocht de politie die dag een huis in Den Haag en een huis in Schagen.
In Capelle aan den IJssel vonden agenten vijf vuurwapens en in Schagen werd een grote hoeveelheid cash geld gevonden.
Op meerdere bankrekeningen, auto’s en twee huizen is beslag gelegd. Deze bezittingen zijn hierdoor tijdelijk 'bevroren'. Dit is een maatregel die wordt genomen om te voorkomen dat iemand zijn geld of goederen wegmaakt voordat een rechter heeft beslist over schuld of een claim.
Lopend onderzoek
De Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant startte een halfjaar geleden het onderzoek toen zij informatie binnenkreeg over cocaïneinvoer via de haven van Vlissingen.
Een fruitbedrijf verleende diensten in de haven om drugsmokkel vanuit Zuid-Amerika naar Europa mogelijk te maken. Het onderzoek leidde naar 463 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam. De drugs waren in een koelcontainer met mango's vanuit Peru, via Panama, naar de haven verscheept.
Op de vrachtbrieven stond dat de mango's eerst naar een bedrijf in Moerdijk moesten en daarna naar de eindbestemming in Duitsland. Het bedrijf in Moerdijk heeft volgens de politie niks met de smokkel te maken.
Vorige week vrijdag onderschepte de politie in de haven van Vlissingen ook een lading van 400 kilo cocaïne. Het is onbekend wat de eindbestemming van deze lading was.
De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.