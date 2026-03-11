Beekse Bergen zoekt nieuwe pinguïns na overlijden deel van kolonie

De Afrikaanse pinguïnkolonie in de Beekse Bergen is sinds een infectie die de dieren hebben opgelopen flink uitgedund, maar over een tijdje moeten er weer meer dan genoeg pinguïns in het safaripark te zien zijn. Het park roept hulp in van andere dierentuinen om de kolonie weer aan te vullen. “We gaan kijken welke dierentuinen zwartvoetpinguïns hebben en of we die hier naartoe kunnen halen”, vertelt verzorger Martin van Hees.

In safaripark Beekse Bergen zijn in een half jaar tijd 39 pinguïns overleden door een darminfectie. “We zijn er echt treurig om dat het zo hard gegaan is”, vertelt Martin. “Een voor een werden ze ziek. Bij de eerste denk je nog aan toeval, maar bij de derde dachten we, dit is niet goed. Toen zijn de overleden dieren onderzocht en hebben we de rest gelukkig kunnen inenten. Maar we zijn heel bang geweest om ze allemaal kwijt te raken.”

Er zijn nog achttien Afrikaanse pinguïns over. Die zitten nu al een aantal weken in een binnenverblijf. Dat is deels vanwege het koude weer, maar vooral zodat ze kunnen aansterken. “Die achttien zijn aan de beterende hand. Ze worden goed verzorgd en de laatste maand hebben we geen uitval meer gehad.”

Afrikaanse pinguïns zijn kuddedieren. Dat de groep nu een stuk kleiner is, heeft volgens Martin wel impact. “Het doet wel wat met ze. Ze staan er niet verloren bij, maar het zijn wel dieren die graag in een grote groep leven. Hoe groter de groep, hoe rustiger ze zijn.”

Het dierenpark wil de kolonie daarom later weer uitbreiden. “Gelukkig zijn er op andere plekken heel veel pinguïns geboren, dus dat komt wel goed”, zegt Martin. “Maar we willen eerst dat deze pinguïns weer helemaal gezond zijn."

Over ongeveer een maand mogen de dieren weer naar buiten.