Sadistische Justin B. ook verdacht van verkrachting en kinderpornobezit

Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen de 25-jarige Justin B. uit Eindhoven uitgebreid. Hij werd al verdacht van het oprichten van het sadistisch online-netwerk No Lives Matter (NLM). Hij zou de spil zijn in de terroristische organisatie die mensen aanzette tot extreem geweld en zelfbeschadiging. De officier van justitie maakte woensdag in de rechtbank van Rotterdam bekend dat B. nu ook wordt beschuldigd van onder meer verkrachting en het maken van kinderporno.

Het OM verdenkt B. van het verkrachten van zijn minderjarige ex-vriendin in de periode november 2019 tot en met juni 2020. Daarnaast wordt hij verdacht van het bezitten, maken en verspreiden van kinderporno in mei 2020. Later dat jaar zou hij ook een meisje hebben gedwongen tot het ondergaan van ontuchtige handelingen.

Het OM baseert de nieuwe beschuldigingen onder andere op verhoren van twee ex-vriendinnen van B. en een slachtoffer.

No Lives Matter

Justin B. werd op 29 juli van zijn bed gelicht door een arrestatieteam in de Eindhovense wijk Bennekel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij ruim vijf jaar lang een prominente rol had bij NLM, een groep binnen het Com-netwerk dat zich bezighoudt met strafbare feiten zoals kinderporno, hacking, vandalisme en terrorisme. Zijn online schuilnaam was Cxrpse, vertaald als 'lijk'.

Een ex-vriendin van B. heeft verklaard dat hij tijdens hun relatie actief was binnen de com-community en dat hij als leider werd gezien. Hij confronteerde haar met diverse foto's van slachtoffers die ' Cxrpse' in hun lichaam hadden gesneden. Ook zou hij haar hebben verteld dat het zijn bedoeling was dat iemand zichzelf live van het leven zou beroven.

De rechtbank besloot dat het voorarrest van B. nu ook geldt voor de nieuwe verdenkingen. Het proces gaat in juni verder.