Goed nieuws voor Nieuw-Vossemeer, Merijntje komt terug!

“Merijntje komt hoe dan ook terug, daar hoeven de mensen zich geen zorgen over te maken.” Ruim twee weken na de diefstal van het bronzen beeldje van de beroemdste ‘inwoner’ van Nieuw-Vossemeer komt de wethouder met goed nieuws. De gemeente gaat er alles aan doen om Merijntje terug op zijn sokkel te krijgen niet in de laatste plaats dankzij de massale steun van de Vossemerenaren zelf.

Sinds het verdwijnen van Merijntje in de nacht van 25 op 26 februari is het dorp in rouw. Inwoners zijn boos en verdrietig omdat het bronzen beeldje veel emotionele waarde heeft voor de gemeenschap. Merijntje stond dan ook al bijna zestig jaar op zijn vaste plek voor het A.M. de Jong Museum. “Ik kan het nog amper geloven dat hij er niet meer is. Je kunt de situatie nu vergelijken met Parijs zonder Eiffeltoren,” verduidelijkt Marc van Tienen van het museum. Het was wethouder Maurice Remery zelf die als eerste ontdekte dat Merijntje foetsie was. “We wonen tegenover het standbeeldje. Toen ik ’s morgens naar buiten keek, zag ik dat hij weg was. Het duurde wel een minuut voordat het echt tot mij doordrong. Ik heb meteen aangifte gedaan.” Dankzij Kees kwam het dorp massaal in actie

De dieven waren vrijwel zeker uit op de waarde van het brons. In Nieuw-Vossemeer hebben ze de hoop dat Merijntje nog ergens opduikt inmiddels opgegeven. Dorpsbewoner Kees Bosters besloot echter niet bij de pakken neer te zitten en startte een crowdfunding voor een nieuw beeldje. Inmiddels staat de teller op zesduizend euro.

“Fantastisch dat we in korte tijd al zoveel geld bij elkaar hebben kunnen krijgen. De meeste donaties komen uit het dorp, maar we krijgen ook bijdragen uit de rest van Nederland. Hiermee laten we aan de wereld zien waar een klein dorp groot in kan zijn.”

Kees Bosters startte een crowdfunding voor Merijntje (foto: Kees Bosters)

Merijntje Gijzen is geen bestaand figuur, maar een fictief personage uit de boeken van A.M. de Jong. De avonturen van de jongen spelen zich af in en rond de geboorteplaats van de schrijver. In de jaren zeventig verwierf Merijntje nationale bekendheid door een succesvolle televisieserie. Zijn beeldje werd gemaakt door beeldhouwer Joop Vlak die ook bekend is van de Polar Bear in Roosendaal. Volgens Marc van Tienen kwam het beeldje van Merijntje door de jaren heen tot leven in het dorp. “Mensen leven hier echt met Merijntje. Zo krijgt hij tijdens carnaval een boerenkieltje aan. Maar ook wanneer Vossemerenaren langere tijd weg zijn geweest, zijn ze pas thuis wanneer ze Merijntje weer zien. Merijntje wordt door de dorpsbewoners in hun hart gedragen.” Drie jaar geleden liet Marc een 3D-scan maken van het bronzen kunstwerk. “Noem het voorzienigheid. Nu ben ik superblij dat we dit gedaan hebben. Hiermee kunnen we een exacte kopie laten gieten.” Gemeente neemt kosten voor haar rekening

Wethouder Remery laat weten dat hij een voorstel aan de gemeenteraad doet om een budget vrij te maken voor de totale kosten voor een nieuw beeld. “Ik verwacht dat dit goed komt. Uiteraard met respect voor het hartverwarmende initiatief vanuit het dorp. Want aan het gevoel van de donateurs moet natuurlijk recht worden gedaan.” Wanneer Merijntje terugkeert op zijn sokkel is nog onduidelijk. Wat de inwoners van Nieuw-Vossemeer betreft, liever vandaag dan gisteren.