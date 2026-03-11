Vertel je je kind dat het misbruikt is? Ouders worstelen met zwaar dilemma

Ouders van kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik staan vaak voor een moeilijke keuze: vertel je je kind wat er is gebeurd, of laat je het rusten als ze zich er niets van herinneren? Het is een zwaar dilemma die vaak gepaard gaat met schuldgevoel, onzekerheid en angst.

"Ouders worstelen daar bijna altijd mee", zegt orthopedagoog Aafke Scharloo die is gespecialiseerd in seksueel misbruik. “Het liefst wil je er zo min mogelijk mee te maken hebben, omdat het zo zwaar is”, zegt ze. Dit dilemma is werkelijkheid geworden voor de ouders in de zaak rond het Limburgse oppasstel in de regio Eindhoven, waar zeven jonge kinderen slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik tussen 2019 en 2021. Soms hopen ouders dat hun kind het misbruik niet heeft gemerkt of zich het later niet zal herinneren. “Die neiging begrijp ik heel goed”, zegt Scharloo. “Maar meestal is het niet verstandig om het helemaal geheim te houden.” Lichaam onthoudt het

Het lichaam kan volgens Scharloo namelijk ervaringen onthouden, ook als een kind nog te jong is om het bewust mee te krijgen. “Dan kan je lichaam bijvoorbeeld reageren op bepaalde situaties of prikkels zonder dat je begrijpt waarom”, legt ze uit. Dat kan later voor verwarring zorgen. “Kinderen kunnen bepaalde angsten hebben, nachtmerries krijgen of zich onveilig voelen op bepaaldevplekken zonder te weten waar dat vandaan komt,” zegt ze. “Als ze niet weten wat er is gebeurd, denken ze vaak dat er iets mis met ze is.”