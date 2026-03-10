Oppasstel (57 en 62) misbruikte zeven peuters: 'Wij waren nooit gestopt'
Het Limburgse oppasstel dat tussen 2019 en 2021 zeven heel jonge kinderen misbruikte in de regio Eindhoven was waarschijnlijk nooit uit zichzelf met hun misdadige gedrag gestopt. Dat bleek dinsdag heel duidelijk op de eerste dag van het hoger beroep in deze opmerkelijke en weerzinwekkende misbruikzaak. “Als we niet gepakt waren, was het niet gestopt”, zei Peter S. (62) er letterlijk over.
Maar gepakt werden ze. En het woord ‘gelukkig’ past daar in dit geval niet bij, want daarvoor is de schade veel te groot. Als het over misbruik gaat is de zaak van de 57-jarige Nancy D. uit Herkenbosch en de 62-jarige Peter S. uit Heel wel de ernstigste categorie.
De bizarre details vlogen door het gerechtshof in Den Bosch deze dinsdagochtend en duidelijk werd nogmaals welke bizarre praktijken Nancy en Peter in petto hadden voor de zeer jonge meisjes tussen de 1 en 6 jaar. Zij werden speciaal uitgezocht op hun jonge leeftijd, omdat ze dan nog niks konden zeggen tegen hun ouders.
Heel voorkomend
Nancy meldde zich op een gegeven moment aan bij een oppassite en werd door meerdere ouders als oppas voor hun jonge kroost uitgekozen. Niet gek als je haar zag in de rechtszaal: een keurige dame, die netjes praat en heel voorkomend is.
En zo kwam ze binnen bij vele gezinnen in de regio Eindhoven. En ze had maar één doel: seks met de kinderen en dat filmen en streamen voor haar meester Peter S. Zodra de ouders weg waren voor een gezellig avondje bioscoop ging Nancy D. aan de slag. De kinderen, altijd meisjes, kregen make-up en Nancy kleedde ze uit
In de rechtszaal waren gruwelijke details te horen. Nancy liet de kinderen haar bevredigen en deed omgekeerd dezelfde handelingen bij hen. Ze gebruikte hierbij riemen om zo’n meisje naar zich toe te halen.
Camerabeelden
De zaak kwam in juni 2023 aan het licht toen ouders op een van de oppasadressen camerabeelden terugkeken van de avond. Te zien was hoe Nancy D. naakt de slaapkamer in kwam en hun dochtertje van twee dwong tot allerlei seksuele handelingen. Het huilende kind had daarbij een riem om haar nek.
De details waren zo uitgebreid en gruwelijk dat het heel goed voor te stellen is waarom alle ouders ervoor hadden gekozen om, net als bij de eerdere rechtszaak, thuis te blijven. Zij willen dit niet horen en hebben er in sommige gevallen voor gekozen om het misbruik nooit aan hun kind te vertellen.
Waar het in de zaak het meest om draait is de rolverdeling tussen de twee partners. Ze bekenden beiden alle feiten en boden talloze keren hun excuses aan. Maar ook wezen ze veel naar elkaar. Volgens Nancy deed ze alles voor haar meester Peter S. en was ze bang om hem kwijt te raken als ze opdrachten weigerde.
Volgens S. was hij niet alleen de kwade genius en was Nancy helemaal niet zo’n ‘marionet’. Ze had zelf ook een grote inbreng, die was ‘50/50’, meende hij: “En samen zijn we honderd procent schuldig." S. kreeg van de rechtbank een paar jaar geleden twaalf jaar cel én tbs en Nancy kreeg dezelfde celstraf, maar zonder tbs.
Het OM wilde toen een hogere straf voor beiden: allebei vijftien jaar cel én allebei tbs. En logischerwijs zal dit ook de eis zijn als de advocaat-generaal later in dit hoger beroep aan het woord komt. Nancy en Peter willen - uiteraard - allebei een lagere straf en geen maatregel als tbs.
Peter en Nancy leerden elkaar in 2018 kennen via dating-app Lexa en ontwikkelden geen relatie gebaseerd op vriendschap, maar op seks. Peter was de meester en werd aangesproken met 'u', 'meester' en 'heer'. Nancy was de onderdanige en werd toegesproken met weinig vleiende woorden als 'slet', 'hoer' of 'teef'.
Er werden dolle ideeën uitgewisseld over seks met dieren, met andere personen en ook werd Peter erg opgewonden als Nancy zich tijdens telefoonseks voordeed als de Duitse kampbewaarster Ilse Koch, ook wel de heks van Buchenwald genoemd.
Talloze vragen
De voorzitter van het hof stelde vooral Peter talloze vragen over zijn bizarre seksuele voorkeuren. Maar Peter hield vol dat bijvoorbeeld likken aan het geslachtsdeel van een hond pure fantasie was. “Al die dingen, ook een derde persoon of zo, zijn nooit uitgevoerd”, wuifde hij die beschuldigingen weg.
Maar het oppasidee werd wél uitgevoerd, al was dat volgens Peter het idee van Nancy. En de zestienjarige dochter van Nancy werd wel gedrogeerd omdat Peter een foto van haar vagina wilde. Maar dat plan mislukte omdat de dochter niet helemaal buiten bewustzijn raakte van de smoothie met pillen.
Rond de middag was de eerste dag van het hoger beroep al voorbij en gingen de twee even rustig als ze gekomen waren weer terug naar hun cel. Woensdag komen een psycholoog en psychiater aan het woord over de geestesgesteldheid van Nancy en Peter en lichten de advocaten van de slachtoffers de vorderingen toe.
Volgende week dinsdag is een dag ingeruimd voor de strafeisen en de pleidooien van de vier advocaten. En die woensdag is nog een extra dag ingepland die gebruikt kan worden als partijen meer tijd nodig hebben.
