Oppasstel (57 en 62) misbruikte zeven peuters: 'Wij waren nooit gestopt'

Het Limburgse oppasstel dat tussen 2019 en 2021 zeven heel jonge kinderen misbruikte in de regio Eindhoven was waarschijnlijk nooit uit zichzelf met hun misdadige gedrag gestopt. Dat bleek dinsdag heel duidelijk op de eerste dag van het hoger beroep in deze opmerkelijke en weerzinwekkende misbruikzaak. “Als we niet gepakt waren, was het niet gestopt”, zei Peter S. (62) er letterlijk over.

Maar gepakt werden ze. En het woord ‘gelukkig’ past daar in dit geval niet bij, want daarvoor is de schade veel te groot. Als het over misbruik gaat is de zaak van de 57-jarige Nancy D. uit Herkenbosch en de 62-jarige Peter S. uit Heel wel de ernstigste categorie.

De bizarre details vlogen door het gerechtshof in Den Bosch deze dinsdagochtend en duidelijk werd nogmaals welke bizarre praktijken Nancy en Peter in petto hadden voor de zeer jonge meisjes tussen de 1 en 6 jaar. Zij werden speciaal uitgezocht op hun jonge leeftijd, omdat ze dan nog niks konden zeggen tegen hun ouders.

Heel voorkomend

Nancy meldde zich op een gegeven moment aan bij een oppassite en werd door meerdere ouders als oppas voor hun jonge kroost uitgekozen. Niet gek als je haar zag in de rechtszaal: een keurige dame, die netjes praat en heel voorkomend is.

En zo kwam ze binnen bij vele gezinnen in de regio Eindhoven. En ze had maar één doel: seks met de kinderen en dat filmen en streamen voor haar meester Peter S. Zodra de ouders weg waren voor een gezellig avondje bioscoop ging Nancy D. aan de slag. De kinderen, altijd meisjes, kregen make-up en Nancy kleedde ze uit

In de rechtszaal waren gruwelijke details te horen. Nancy liet de kinderen haar bevredigen en deed omgekeerd dezelfde handelingen bij hen. Ze gebruikte hierbij riemen om zo’n meisje naar zich toe te halen.

Camerabeelden

De zaak kwam in juni 2023 aan het licht toen ouders op een van de oppasadressen camerabeelden terugkeken van de avond. Te zien was hoe Nancy D. naakt de slaapkamer in kwam en hun dochtertje van twee dwong tot allerlei seksuele handelingen. Het huilende kind had daarbij een riem om haar nek.

De details waren zo uitgebreid en gruwelijk dat het heel goed voor te stellen is waarom alle ouders ervoor hadden gekozen om, net als bij de eerdere rechtszaak, thuis te blijven. Zij willen dit niet horen en hebben er in sommige gevallen voor gekozen om het misbruik nooit aan hun kind te vertellen.