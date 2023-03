Families van 7 misbruikte meisjes teleurgesteld: 'Geen straf te hoog'

De ouders van de zeven misbruikte kinderen zijn teleurgesteld over de straf die het beruchte oppasstel krijgt, nadat ze jarenlang jonge meisjes seksueel misbruikte. Het stel, Nancy D. (54) en Peter S. (59), verdwijnt twaalf jaar achter de tralies. Ook krijgt de man van het stel tbs met dwangverpleging. “Geen straf is eigenlijk te hoog voor de ouders”, zo reageert hun advocate na afloop.

”De straf valt nu drie jaar lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. De teleurstelling overheerst nu”, zegt advocaat Noor Geraads, die vier van de zeven slachtoffertjes bijstaat.

Het is ‘een dag vol spanning’ voor de ouders, die niet fysiek aanwezig waren in de rechtszaal. Geraads: “De impact is nog altijd onverminderd groot op de ouders en kinderen. Op een dag als vandaag komt dat natuurlijk weer in alle heftigheid terug.”

Webcam

De 54-jarige Nancy D. uit het Limburgse Herkenbosch bood zich in 2021 aan als oppas in de regio Eindhoven. Tijdens het oppassen pleegde ze ontucht. Haar 59-jarige partner Peter S. keek via de webcam mee. Hij had een sturende rol. De vrouw deed alles om het contact met hem niet te verliezen.

Justitie eiste eerder vijftien jaar cel en tbs voor beide verdachten. De vrouw krijgt geen tbs, maar tegen het eind van haar gevangenisstraf wordt wel bekeken hoe groot de kans op herhaling is en of een behandeling nodig is. De families vinden dat tbs voor de vrouw wel nodig is.

Gestoord

“Het is een vrouw die zonder enige zorg van deze heel jonge kinderen, heel vergaande feiten heeft gepleegd”, zo schetst Geraads het beeld van nabestaanden. “Ze vinden dat gestoord gedrag. Om herhaling te voorkomen is tbs dus echt nodig.”

Stichting Namens de Familie schrijft namens de ouders in een schriftelijke verklaring: “De uitspraak doet geen recht aan de ernstige feiten die zijn gepleegd. Door deze uitspraak zijn ouders bang dat de vrouw in herhaling zal treden en weer schade aan anderen kan toebrengen.”

Hoe het nu met de ouders en kinderen gaat? “Dat is mogelijk te zeggen, dat is voor iedereen anders. Dit is pas het begin van het verwerkingsproces.” Ook wil ze uit privacyoverwegingen niet veel kwijt.

Betrapt

Het misbruik vond plaats van september 2019 en met juni 2021. Het ging door totdat het stel werd betrapt. De ouders van een 2-jarig meisje wilden na een avondje bioscoop namelijk terugkijken hoe het bed-ritueel was verlopen. Ze zagen op beelden van hun camera uit de kinderkamer dat de oppas hun kind misbruikte, waar de mannelijke verdachte via videobellen aan deelnam.

