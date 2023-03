'Weerzinwekkend' misbruik bij 7 meisjes: 12 jaar cel voor oppasstel

Het beruchte oppasstel dat zeven jonge meisjes ernstig misbruikte verdwijnt twaalf jaar achter de tralies. Ook krijgt de man van het stel tbs met dwangverpleging. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch maandagmiddag. De slachtoffertjes zijn tussen de één en zes jaar oud.

“Ze zijn respectloos met de kinderen omgegaan. Een aantal kinderen maakte een angstige en ontredderde indruk”, vertelde de rechter. “Het misbruik was waarschijnlijk gewoon doorgegaan als het niet toevallig ontdekt was.”

Het stel hoorde de uitspraak in stilte aan. De 54-jarige Nancy D. uit het Limburgse Herkenbosch bood zich in 2021 aan als oppas in de regio Eindhoven. Tijdens het oppassen pleegde ze ontucht. Haar 59-jarige partner Peter S. keek via de webcam mee. Hij had een sturende rol. De vrouw deed alles om het contact met hem niet te verliezen.

Betrapt

Het misbruik vond plaats van september 2019 en met juni 2021. Het ging door totdat het stel werd betrapt. De ouders van een 2-jarig meisje wilden na een avondje bioscoop namelijk terugkijken hoe het bed-ritueel was verlopen. Ze zagen op beelden van hun camera uit de kinderkamer dat de oppas hun kind misbruikte, waar de mannelijke verdachte via videobellen aan deelnam.

Ze schakelden daarop direct de politie in. De oppas was toen al weg, maar werd diezelfde avond opgepakt. De volgende dag werd ook haar partner Peter S. ingerekend. Het feitelijke misbruik op locatie werd gedaan door de vrouw en niet door de man. Toch krijgen de twee dezelfde straf. “Hij had een dominante en sturende rol.”

'Monsterlijke feiten'

Justitie eiste eerder vijftien jaar cel en tbs voor beide verdachten. De vrouw krijgt geen tbs, maar wel een behandeling. “De kans dat ze in een soortgelijke relatie belandt is klein.” Het OM sprak van een ‘weerzinwekkende‘ zedenzaak. "Deze twee verdachten hebben een serie aan monsterlijke feiten gepleegd," zei de officier van justitie tijdens de zaak. "Hoe hard de kinderen ook huilen, hoe zeer ze er ook onderuit probeerden te komen, Nancy D. ging door."

D. bekende tijdens de 4-daagse behandeling van de zaak dat ze ontucht had gepleegd. "Wat ik heb gedaan is vreselijk fout, ik ben de dader." Ook Peter S. zei dat hij verantwoordelijk is voor het misbruik.

Wc-bril aflikken

D. en S. ontmoetten elkaar in januari 2018 via een datingsite en kregen een SM-relatie. Zo moest de vrouw urine drinken en een wc-bril aflikken. Ook deelden de twee een interesse voor seks met dieren en nazisme. Vrij snel fantaseerden ze over seks met jonge kinderen en liep het uit de hand.

Beide verdachten moeten bovenop hun celstraf forse schadevergoedingen betalen.

LEES OOK: Misbruik 7 meisjes: eis 15 jaar celstraf en tbs voor oppas en haar vriend