Misbruik 7 meisjes: eis 15 jaar celstraf en tbs voor oppas en haar vriend

Een 54-jarige oppas uit Herkenbosch hoorde vandaag een celstraf van 15 jaar en tbs tegen zich eisen. Dit geldt ook voor haar 59-jarige partner uit Heel. Samen staan ze terecht voor het misbruiken van zeven jonge meisjes in de omgeving van Eindhoven. "Dit tweetal heeft monsterlijke feiten gepleegd", aldus het OM. Terwijl Nancy op de kinderen paste, misbruikte ze de meisjes en keek Peter op afstand mee. Beiden is ook het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno ten laste gelegd.

Daarbovenop wordt door het OM voor alle slachtoffers, per kind en ouder(s), nog afzonderlijke schadevergoedingen van tienduizend euro's geëist.

De Limburgse oppas zou zeker zeven meisjes, in de leeftijd van 1 tot 6 jaar, uit Eindhoven en omgeving hebben misbruikt. Nancy D. wordt, net als Peter S., beschuldigd van ontucht en het seksueel binnendringen van de slachtoffers. Het misbruik werd grondig voorbereid en gefilmd.

Monsterlijke feiten

"Deze twee verdachten hebben een serie aan monsterlijke feiten gepleegd," aldus de officier van justitie maandagmorgen in de rechtbank in Den Bosch. "Hun werkwijze was zeer geraffineerd, berekenend. Hoe hard ze ook huilen, hoe zeer de kinderen er ook onderuit proberen te komen...", Nancy D. ging door.

Betrapt door ouders bij bedritueel

In juni 2021 ontdekten de ouders van een 2-jarig meisje via beelden uit de kinderkamer dat hun kind werd misbruikt door hun toenmalige oppas, Nancy D. De ouders wilden, nadat ze terugkwamen uit de bioscoop, kijken hoe het bedritueel was verlopen. "De ouders zagen toen beelden die ze nooit meer van hun netvlies zullen krijgen," aldus de officier.

Diezelfde avond werd de vrouw aangehouden. Later bleek dat haar partner Peter S. op afstand via een videoverbinding meekeek. "Hij komt over als degene die de opdracht gaf," stelde het OM eerder. "Hoeveel slachtoffers hadden ze nog gemaakt als het misbruik niet aan het licht was gekomen?", vroeg de officier van justitie zich maandag hardop af.

Mensonterend, hartverscheurend, gruwelijk

Nancy D. uit Herkenbosch paste van september tot en met juni 2021 op in de regio Eindhoven. Tijdens het oppassen misbruikte ze in totaal 7 jonge meisjes. Dat seksueel misbruik zou ook zijn opgenomen, terwijl haar 59-jarige partner via videoverbinding meekeek.

De ouders van de meisjes gaven voorafgaand aan niet bij de rechtszaak aanwezig te willen zijn. "Het is hartverscheurend, mensonterend en gruwelijk. Alle superlatieven schieten tekort," aldus de advocaten van de ouders.

'Wat ik heb gedaan is vreselijk fout'

Nancy en Peter ontmoetten elkaar in januari 2018 en kregen een SM-relatie. Zo moest de vrouw urine drinken en een wc-bril aflikken. Ook deelden de twee een interesse voor seks met dieren en nazisme. Vrij snel fantaseerden ze over seks met jonge kinderen. In eerste instantie kwam hierbij de minderjarige dochter van de vrouwelijke verdachte in beeld.

S. zou hebben verlangd naar ‘jong, vers vlees’. Vorige week werd bekend dat Nancy haar eigen dochter twee keer heeft geprobeerd te drogeren met een smoothie. Een foto van de smoothie heeft ze nog naar S. gestuurd.

"D. heeft altijd alleen opgepast en de fysieke handelingen verricht," stelt de officier. In de rechtszaal gaf Nancy vorige week aan dat ze zich schaamt voor daden. "Wat ik heb gedaan is vreselijk fout, ik ben de dader."

