Oppas die ontucht pleegde: 'wat ik deed was fout, ik ben de dader'

De 53-jarige vrouw die in de regio Eindhoven als oppas werkte en ontucht pleegde met zeker zeven kinderen, heeft maandag in een verklaring bij de rechtbank in Den Bosch gezegd dat ze zich schaamt. "Wat ik heb gedaan is vreselijk fout, ik ben de dader."

De vrouw uit het Midden-Limburgse Herkenbosch bood zich vorig jaar in de regio Eindhoven aan als oppas. Tijdens het oppassen pleegde zij ontucht met de kinderen. Haar partner keek via videobellen live met de ontuchtige handelingen mee. Eerder sprak ze al over 'extreme fantasieën die ze hem gaf'.

De verdachte vertelde verder dat ze was geschrokken toen ze het strafdossier las. "Het was hartverscheurend en hartbrekend. Ik ben zeer geschrokken over hoe snel het zo extreem werd en ik erin mee ging."

De advocaat van haar 59-jarige partner vertelde maandag echter dat ze wel de schuld bij haar partner legt. "Ze zei dat ze alles in opdracht van haar partner deed. Mijn cliënt betwist dat. Hij zegt dat ze allebei minstens even verantwoordelijk zijn." De man nam zelf niet het woord.

Kinderen tussen 1 en 6 jaar

De vrouw paste op zeker zeven kinderen tussen de 1 en 6 jaar. Als de ouders weg waren, vergreep ze zich aan de kinderen. Het misbruik werd ontdekt toen de ouders van een 2-jarig meisje in de regio Eindhoven in juni van dit jaar na thuiskomst beelden uit de kinderkamer zagen waarop te zien was dat hun kind werd misbruikt.

De politie pakte de vrouw dezelfde avond nog op. De man, uit Heel (eveneens Midden-Limburg), werd de volgende dag aangehouden.

