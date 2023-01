Ouders zeven misbruikte kinderen willen niet bij rechtszaak oppassers zijn

Ouders van de zeven kinderen uit de regio Eindhoven met wie twee oppassers ontucht zouden hebben gepleegd, zijn waarschijnlijk niet zelf bij de rechtszaak aanwezig. De zaak, die vier dagen duurt, begint dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. Volgens een woordvoerder van Namens de Familie, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland, zullen het 'vreselijke dagen' voor de betrokken ouders zijn.

"Ze zitten er allemaal hetzelfde in", geeft de woordvoerder aan. "Waarschijnlijk zijn ze er niet bij, al kan dat altijd op het laatste moment nog veranderen of kunnen ze de zaak nog op afstand volgen".

De 54-jarige verdachte in de zaak, Nancy D. uit het Limburgse Herkenbosch, bood zich in 2021 aan als oppas in de regio Eindhoven. Tijdens het oppassen op kinderen in leeftijd variërend van 1 tot 6 jaar pleegde ze ontucht, is de verdenking. Dat seksueel misbruik zou ook zijn opgenomen, terwijl haar 59-jarige partner Peter S. via de webcam meekeek.

Zaak in juni 2021 ontdekt

De zaak werd ontdekt toen de ouders van een 2-jarig meisje in juni 2021 beelden uit de kinderkamer zagen, waarop te zien was dat hun kind werd misbruikt. D. werd nog diezelfde avond opgepakt.

De ouders van de misbruikte kinderen doen via Namens de Familie ook een oproep om terughoudend te zijn met het delen van gevoelige zaken. Hun woordvoerder: "Ze willen voorkomen dat er geruchten of wilde verhalen de ronde doen. De zaak is enorm ingrijpend."

Het verloop van de zaak

De zitting in de zaak begint dinsdag. Die dag worden alle feiten besproken die zouden zijn voorgevallen. Donderdag komen de slachtoffers aan het woord. Zij zullen dit mogelijk alleen via hun advocaten doen of via Slachtofferhulp Nederland. Op maandag 23 januari volgt het pleidooi van de officier van justitie, het zogenoemde requisitoir. Dan worden ook de strafeisen duidelijk. Daarna komen de advocaten van de verdachten aan het woord.

De uitspraak in de zaak staat gepland op 13 maart. Nancy D. heeft bekend dat ze ontucht pleegde. Ook Peter S. heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is voor het misbruik.

LEES OOK: Oppas die ontucht pleegde: 'Wat ik deed was fout, ik ben de dader'