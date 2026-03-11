Cornald Maas waarschuwt vervangers voor 'songfestivalmijnenveld'

Cornald Maas uit Bergen op Zoom is enthousiast over Jeroen Kijk in de Vegte en Henry Schut als zijn vervangers in het Nederlandse commentaarhokje op het Eurovisie Songfestival. Tegelijkertijd waarschuwt hij het duo dat commentaar geeft dat het songfestival soms een groot mijnenveld kan zijn. "Alles wat je zegt wat in de buurt komt van politiek of geopolitiek ligt supergevoelig, en dat zal zeker dit jaar weer het geval zijn bij Israël. Wat dat betreft kun je het eigenlijk bijna nooit goed doen", zegt Maas in een reactie op het nieuws tegen het ANP.

Dat Kijk in de Vegte en Schut ervaring hebben als radiomakers is volgens Maas fijn. "Want die weten van wanten wat betreft timing en dat is altijd erg van belang bij het commentaar op het songfestival", zegt hij. Maas vermoedt dat Schut "de neutrale anchor" zal worden en Kijk in de Vegte meer duiding zal geven, een rol die Jan Smit ook vaak had in de jaren dat de zanger naast Maas commentaar gaf. Maas heeft de twee al succes gewenst. "Ik zei: ga er vooral onbevangen en met open vizier in en doe het op je eigen manier. Er komt veel bij commentaar geven kijken, het wordt weleens onderschat, ook in de voorbereiding, en het is ook wel op eieren lopen", verwijst hij naar alle politieke gevoeligheden rondom het festival. "Ik probeerde dat de laatste jaren een beetje te duiden. Er zijn mensen die dat heel prettig vinden, maar er zijn ook mensen die je dat niet in dank afnemen als je dat doet."