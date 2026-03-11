Cornald Maas waarschuwt vervangers voor 'songfestivalmijnenveld'
Cornald Maas uit Bergen op Zoom is enthousiast over Jeroen Kijk in de Vegte en Henry Schut als zijn vervangers in het Nederlandse commentaarhokje op het Eurovisie Songfestival. Tegelijkertijd waarschuwt hij het duo dat commentaar geeft dat het songfestival soms een groot mijnenveld kan zijn. "Alles wat je zegt wat in de buurt komt van politiek of geopolitiek ligt supergevoelig, en dat zal zeker dit jaar weer het geval zijn bij Israël. Wat dat betreft kun je het eigenlijk bijna nooit goed doen", zegt Maas in een reactie op het nieuws tegen het ANP.
Dat Kijk in de Vegte en Schut ervaring hebben als radiomakers is volgens Maas fijn. "Want die weten van wanten wat betreft timing en dat is altijd erg van belang bij het commentaar op het songfestival", zegt hij. Maas vermoedt dat Schut "de neutrale anchor" zal worden en Kijk in de Vegte meer duiding zal geven, een rol die Jan Smit ook vaak had in de jaren dat de zanger naast Maas commentaar gaf.
Maas heeft de twee al succes gewenst. "Ik zei: ga er vooral onbevangen en met open vizier in en doe het op je eigen manier. Er komt veel bij commentaar geven kijken, het wordt weleens onderschat, ook in de voorbereiding, en het is ook wel op eieren lopen", verwijst hij naar alle politieke gevoeligheden rondom het festival. "Ik probeerde dat de laatste jaren een beetje te duiden. Er zijn mensen die dat heel prettig vinden, maar er zijn ook mensen die je dat niet in dank afnemen als je dat doet."
'Mijnenveld'
Grappen en grollen over bijvoorbeeld iemands uiterlijk kunnen Schut en Kijk in de Vegte beter achterwege laten. "Dat was een aantal jaar een soort sport bij commentatoren en zeker ook bij iedereen online. Maar daar kun je ook heel snel mee het verkeerde pad inschieten. Dat betekent helemaal niet dat je bang hoeft te zijn, maar soms kan een opmerking al heel snel in je gezicht ontploffen."
Volgens Maas kun je het wat dat betreft ook bijna nooit helemaal goed doen. "En daar moet je ook wel weer je schouders bij ophalen", vervolgt Maas. "Het is heel leuk om te doen, maar zeker de afgelopen jaren ook wel een mijnenveld. Ik heb ze wel aangeraden om vooral te genieten."
Geen commentaar van Maas meer
Maas verzorgde sinds 2004, met uitzondering van de jaren 2011 tot en met 2013, het commentaar bij het songfestival. Omdat AVROTROS het festival boycot, kon hij als omroepgezicht ook niet het commentaar doen. Dat NOS en NTR wel groot uitpakken met een delegatie in Wenen en onder meer voorbeschouwingen, verrast hem enigszins. "Als je dat afzet tegen de andere vier landen die niet meedoen: die zenden het songfestival niet eens uit", constateert hij.
Ook de Vlaamse omroep VRT stuurt geen delegatie naar Wenen vanwege de situatie rondom Israël. Volgens Maas snappen veel buitenlandse collega's daardoor niet goed "waar Nederland nu staat". "Het roept vragen op en ik ben benieuwd hoe de NOS en NTR daar straks mee om zullen gaan."