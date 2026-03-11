Bouw van 35 masten voor 'noodzakelijke' hoogspanningsverbinding van start

De bouw van 35 nieuwe hoogspanningsmasten tussen Standdaarbuiten en Zevenbergschen Hoek gaat deze maand van start. Dat meldt netbeheerder TenneT. De masten zijn onderdeel van de veelbesproken hoogspanningsverbinding tussen Tilburg en Rilland (Zeeland).

“Bij een project van deze omvang is tijdelijke hinder onvermijdelijk”, meldt netbeheerder TenneT, Het bedrijf zegt inwoners op de hoogte te houden van overlast door de werkzaamheden.

Nieuwe hoogspanningsverbinding

Eind 2025 werd duidelijk dat de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Tilburg en het plaatsje Rilland in Zeeland kon doorgaan. De Raad van State stemde in met de bouw.

De nieuwe stroomverbinding met een lengte van ongeveer 80 kilometer gaat een noodzakelijke schakel in het landelijke hoogspanningsnet vormen, stelt TenneT.

"De nieuwe stroomsnelweg is nodig voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in het zuiden van Nederland én voor het transport van duurzame energie dat door wind op zee landinwaarts wordt gebracht", zei het bedrijf in een eerdere verklaring.