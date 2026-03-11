Sluiting kindzorgvilla in Waalre: cliëntenraad spant rechtszaak aan

De cliëntenraad van zorgaanbieder ExpertCare stapt naar de rechter om de sluiting van vier zorgvilla's, waaronder eentje in Waalre, te voorkomen. De cliëntenraad had het bestuur een ultimatum gegeven om met een oplossing te komen voor het openhouden van de villa's. Dat liep woensdagmiddag om twaalf uur af.

In januari maakte ExpertCare bekend dat de villa's in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten hun deuren moeten sluiten . Belangrijkste reden is dat de zorgverzekeraars niet alle kosten dekken. Dat valt volgens het bedrijf op termijn niet vol te houden. Ook is het moeilijk aan voldoende personeel te komen.

'Villa's blijven open zolang er geen alternatieve zorg is'

De cliëntenraad eiste dat het bestuur zou aftreden en een nieuw bestuur zou aanstellen dat met minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) naar een oplossing moest gaan zoeken. Sterk zei maandag dat de villa's openblijven zolang er geen alternatieve zorg is gevonden voor de kinderen.

De cliëntenraad roept de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam op om de zaak zo snel mogelijk te behandelen. Marcel Barzilay zegt namens de cliëntenraad dat ExpertCare nu "onomkeerbare stappen" neemt. Het personeel zou een andere baan gaan zoeken en daardoor zou zowel de zorg als de kans op een overname in gevaar komen.

Geen nieuwe reactie ExpertCare

ExpertCare zei eerder de zaak te betreuren en wilde daar woensdag niets aan toevoegen.